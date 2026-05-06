Rocío Marengo reveló cuál es la famosa que odia con toda su alma

La interna en el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo este cinco de mayo de 2026. Tras las declaraciones de Eugenia Tobal en una charla con Marcelo sobre su salida de El Nueve, Rocío Marengo rompió el silencio en Intrusos para dar su versión sobre lo ocurrido en el programa Todo Cocinado. La rubia se mostró satisfecha con su labor actual y señaló que "Ya pasó un tiempito, estamos muy contentos porque entramos a la casa de la gente dos horitas".

Sobre el polémico cambio de mando, Marengo fue tajante respecto a las diferencias entre las etapas del ciclo. Explicó que "La sucedí, pero yo tengo un equipo que varió mucho, no es exacto lo que ella tenía". Pese a los rumores de mala relación, buscó despegarse de cualquier enfrentamiento personal con la actriz desplazada.

Con un tono directo, la conductora reconoció no tener un vínculo cercano con su colega. Afirmó que "Lo que ella vivió no lo sé, no es mi amiga. Lo lamento un montón si se sintió así, no está bueno y no se lo deseo a nadie". Además, dejó una puerta abierta al diálogo, aunque cuestionó la utilidad del mismo. Agregó que "Si quiere hablar estoy, pero creo que no hay nada que hablar porque las decisiones no pasan por nosotras".

La actual figura del programa también compartió su asombro por haber sido la elegida para el puesto. Confesó que "Si alguna decisión pasaba por mí te juro que hubiese dejado las cosas como estaban, a mí esto me re sorprendió". En ese sentido, destacó que no veía venir esta propuesta laboral. Según sus palabras, "La decisión que tomaron fue una oportunidad que me dieron y no me la esperaba ni de casualidad".

Para cerrar el tema, la pareja de Eduardo Fort demostró empatía por la situación que le tocó atravesar a Tobal tras ser apartada de la pantalla. Concluyó diciendo que "Me pongo en su lugar y es difícil lo que le pasó, no está bueno para nadie. Lamento si se quedó mal, pero no es conmigo, no me siento culpable". Con estas declaraciones, intentó limpiar su imagen frente a las acusaciones de haber operado para quedarse con el proyecto televisivo.