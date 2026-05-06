La Municipalidad de Rawson, a través de su Secretaría de Hacienda y Finanzas, confirmó una prórroga clave para los vecinos del departamento. El vencimiento para el pago anual de tasas, servicios y contribuciones se extendió hasta el próximo 1 de junio, permitiendo a los contribuyentes acceder a beneficios por cumplimiento. Asimismo, la moratoria para deudas de años anteriores continuará vigente hasta el cierre del mes entrante.

Esta iniciativa busca fomentar la cultura del cumplimiento y fortalecer la recaudación local para sostener el plan de obras e infraestructura que se ejecuta en los distintos sectores del departamento.

Incentivos para el pago anual

Con el objetivo de aliviar la carga económica de los ciudadanos, el municipio mantiene vigentes los siguientes incentivos:

25% de descuento para quienes opten por realizar el pago anual de sus tasas.

15% de descuento adicional por la condición de "Buen Contribuyente", destinado a quienes estuvieron al día al 31 de diciembre de 2025.

Moratoria y quita de intereses

Para aquellos vecinos que registren deudas de ejercicios anteriores, se dispuso un plan de regularización excepcional que estará vigente hasta el 30 de junio de 2026. Según la modalidad de pago elegida, los contribuyentes podrán acceder a descuentos escalonados del 30%, 50% y hasta el 100% sobre los intereses resarcitorios acumulados.

Vías de atención y prevención

Para facilitar la gestión de los trámites y evitar demoras, el municipio habilitó diversos canales de comunicación y pago: