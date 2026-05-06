Temor en Gran Hermano luego de que una participante saliera en ambulancia

El ambiente en Gran Hermano Generación Dorada se puso muy denso durante la tarde del cinco de mayo de 2026. Mientras los participantes estaban en plena tarea de cocina preparando el almuerzo, un accidente doméstico asustó a todos los integrantes y a la producción. El problema empezó cuando Juanicar intentaba guardar unos platos y uno de ellos se rompió al caer al suelo.

Una pequeña astilla de vidrio saltó directamente hacia el ojo de Cinzia Francischiello, quien sintió el impacto al instante y avisó a sus compañeros con mucha preocupación. Por la urgencia del caso, el canal decidió cortar la transmisión en vivo para que los médicos pudieran atender a la jugadora venezolana de inmediato.

La periodista Laura Ubfal dio detalles sobre lo que pasó después de que Cinzia fuera retirada de la casa en una ambulancia. Según publicó en su sitio informativo, "Le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las seis de la tarde ya estaba de vuelta en el reality". A pesar de que la salud de la joven estaba controlada y pudo reincorporarse rápido al juego, afuera de la casa se vivió un momento de muchísima tensión con su entorno cercano,.

Dylan Gissi, el novio de la participante, estaba mirando el programa y entró en pánico al ver que las cámaras dejaban de mostrar lo que pasaba tras el accidente en la cocina. El joven fue rápidamente hasta la puerta del estudio para exigir información sobre el estado de su pareja, pero la situación se descontroló por completo.

Ubfal relató que al chico "Le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo". Por el nivel de violencia y los gritos en la vía pública, la policía tuvo que intervenir para tratar de tranquilizar a Dylan.

Aunque el susto fue grande para todo el grupo, Cinzia ya está de regreso en la competencia con un vendaje en su rostro. La casa sigue su curso con Titi como la nueva líder y los jugadores se preparan para la votación que se realizará el próximo miércoles. Seguramente en las próximas galas de Telefe se verán las imágenes de este dramático momento que casi deja a la venezolana fuera de juego por una situación fortuita.