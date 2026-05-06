Sofi Martínez reveló la verdad de su romance con el cantante de Agapornis

Sofi Martínez decidió enfrentar las cámaras de Intrusos para poner fin a las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Juan Cruz Costabel. La periodista deportiva fue tajante al desmentir el noviazgo con el cantante de Agapornis y aclaró que “no es verdad, pero sí lo conozco a Juan Cruz y es un amor, pero fue mucho más elevado de lo que es”. El vínculo entre ambos llamó la atención de muchos, especialmente después de que trascendiera un gesto de confianza del músico hacia ella. Al respecto, la comunicadora explicó que “me fui a Córdoba y él se quedó con mi perro”.

Lejos de los flashes y las especulaciones de los medios, Sofi disfruta de un gran momento profesional tras su salida de Urbana Play. Sobre su situación afectiva actual, ella se encargó de remarcar que “yo estoy muy tranquila, soy soltera, estoy muy bien, abocada al trabajo y conociendo y saliendo para conocer”. En esta etapa de su vida, la joven también se permite reflexionar sobre el futuro y los deseos personales que van más allá de su carrera en la televisión.

Uno de los temas que Martínez abordó con mucha naturalidad fue su decisión de preservar su fertilidad. Con la intención de derribar prejuicios, la periodista afirmó que “es verdad que congelé óvulos, está bueno sacarle el tabú porque es algo que hoy en día las mujeres podemos hacer”. Aunque este paso le brinda una red de seguridad, mantiene la ilusión de que el proceso sea convencional. Según sus propias palabras, “espero no tener que usarlos y que se dé de manera natural y formar mi familia, que me encantaría, pero si los tengo que usar es algo que me da tranquilidad”.

Para cerrar la charla, Sofi profundizó en su visión sobre la maternidad y los tiempos biológicos. Su anhelo de ser madre es claro, pero no se cierra a una sola posibilidad. En ese sentido, la rubia resaltó que “me gustaría armar una familia y que sea un proyecto de dos, pero llegado el momento si no se da lo pensaría”. Así, entre el trabajo y sus planes a largo plazo, la periodista vive su presente con total libertad.