La dura confesión de Benjamín Vicuña que indignó a todo Chile

Benjamín Vicuña abrió su corazón durante una entrevista con Mario Pergolini para hablar de su familia y su vida en el país. El actor chileno se refirió a la rivalidad futbolística y aseguró que nunca se sintió hostigado porque “esta es mi casa”. Al profundizar sobre su arraigo, el artista fue contundente al decir que “es mi presente, mi futuro. Decidí vivir acá por mis hijos…”.

La charla tomó un rumbo inesperado cuando surgió el tema de la nacionalidad de sus herederos. Vicuña detalló el lugar de nacimiento de cada uno y recordó que “sí, nacieron allá Blanca, Beltrán y Benicio. Acá nacieron Bautista, Magnolia y Amancio”. Sin embargo, admitió que existe una curiosa situación interna debido a los éxitos de la Selección Argentina y la influencia de Lionel Messi. Sobre los chistes entre hermanos por el fútbol, el actor reconoció que “sí, pero se autoperciben argentinos. Es por la Selección, por el fútbol. Pero no entremos en ese tema, por favor”. Ante la insistencia por el revuelo que genera este dato en Chile, Vicuña prefirió cerrar la cuestión repitiendo “no entremos en ese tema”.

Más allá del deporte, el actor también se sinceró sobre su situación sentimental histórica y los rumores que lo rodearon durante años. Desmintió haberse casado con la China Suárez y explicó que su soltería legal no se debe a motivos económicos sino a sus propias creencias. Al ser indagado sobre la razón por la cual nunca pasó por el altar, el chileno reveló entre risas que “algunos creemos que es mufa”.