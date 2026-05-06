La ex de Moritán tiene nuevo novio: qué famoso la conquistó

Los pasillos de los medios de comunicación están agitados por un posible acercamiento que nadie vio venir. Priscila Crivocapich y el Rifle Varela parecen haberle dado una nueva oportunidad al amor y las señales en las redes sociales son imposibles de ignorar. Todo comenzó cuando el periodista Juan Etchegoyen reveló detalles de este vínculo en Mitre Live.

El comunicador aseguró que "hay un fuerte rumor de romance que tiene la particularidad de que ellos ya han tenido una historia hace años". Según el relato de los testigos, se los vio en un recital "muy cómodos el uno con el otro y súper cercanos".

La pista definitiva la dio la propia Priscila durante el festejo de su cumpleaños el pasado uno de mayo de 2026. Al compartir el álbum de fotos de la celebración junto a sus seres queridos, incluyó una imagen muy especial donde se la ve junto al periodista deportivo. Si bien ninguno de los dos hizo una declaración oficial para confirmar el noviazgo, el gesto fue suficiente para que sus seguidores dieran por hecho que la relación avanza a paso firme.

Este presente sentimental de la modelo llega después de un tiempo de soltería tras su ruptura con Roberto García Moritán. Anteriormente ella misma había hablado sobre aquel final de relación explicando que se trató de una "incompatibilidad absoluta".

También aclaró que la separación se debió a "diferencias personales". Ahora, el destino la vuelve a unir con un colega que entiende a la perfección el mundo del periodismo deportivo. Por el momento, ambos eligen mantener el misterio sin desmentir ni aclarar lo que está sucediendo entre ellos.