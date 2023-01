Este jueves comenzó a tratarse el proyecto de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el Congreso nacional. Con varias chicanas y cruces, oficialistas y opositores debatieron en la comisión de dicha materia de la Cámara de Diputados.

Durante este primer encuentro, los legisladores de la Cámara baja enumeraron las 14 iniciativas presentadas para remover a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Más tarde, se discutió sobre el cronograma del tratamiento en la comisión de Juicio Político.

Tras lo acordado, el próximo jueves 2 de febrero los autores de los 14 pedidos de juicio político expondrán y defenderán sus proyectos. En continuidad con el tratamiento, el 9 de febrero buscarán aprobar la admisibilidad del juicio político a través de cuatro dictámenes distintos, uno por cada juez del máximo tribunal.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión e integrante del interbloque Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, expresó: “Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdicciones que si tienen la justicia”.

Luego, el vicepresidente de la comisión y titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, adelantó que su espacio propondrá “una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque algunas causales son claramente discutibles”. Estas palabras tuvieron respuestas por el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, quien dijo que “la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, ya que las citaciones están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas”.

Después, ante una consulta del diputado del PRO, Álvaro González, sobre si se conformaría una subcomisión para que continúe con el proceso, Martínez sostuvo que “la intención del bloque oficialista es que los elementos sean analizados en conjunto por parte de toda la comisión”. “No vamos a formar subcomisiones para el análisis de admisibilidad”, remarcó.

Sobre los cruces, el diputado del PRO, Omar De Marchi, dijo que se niega a “analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina”. En este proceso, el legislador consideró que es “una puesta en escena que nos ofrece hoy el Presidente (Alberto Fernández), que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario”.

Nuevamente, Martínez respondió: “No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer”. “No andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso”, continuó.

A su turno, Leopoldo Moreau rechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un “circo mediático” por parte del oficialismo y dijo que lo que se está ejercitando es una facultad constitucional. “Acá no hay ningún tipo de circo, se dice circo porque los pitonisos adelantan que no vamos a tener los dos tercios. Este juicio no se hace a la Corte, sino a sus integrantes”, declaró.