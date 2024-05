Kamaru Usman asegura que Conor McGregor se negó a pelear con él en dos oportunidades

Kamaru Usman contra Conor McGregor por el título de Peso Welter de UFC fue algo que muchos quisieron ver en su momento. En las últimas horas, el nigeriano dijo que era una posibilidad y, según él, "The Notorious" se negó. En un episodio del podcast Pound 4 Pound, Henry Cejudo le preguntó al excampeón sobre los dichos recientes del irlandés, a los cuales respondió con contundencia.

"Si querías tener la oportunidad de pelear conmigo, le di a Conor dos oportunidades para pelear conmigo. Dos oportunidades, mientras era campeón. Le di dos oportunidades para pelear conmigo. Le dije: 'Oye, si quieres probar ese tercer cinturón, ¿quién mejor?' Estaba en la carrera en la que estaba, quién mejor que él podría venir y pelear. Habló de ello, saltó de un lado a otro, cuando quiso regresar dijo: 'Sí, tal vez suba y agarre el tercer cinturón'", expuso Usman al comienzo.

Luego, Kamaru mencionó: "Es lo que es, Conor. Si querías pelear, tuviste tu oportunidad, pero no la tuviste. Así que llamarme vagabundo es una especie de falta de respeto y yo no te falté el respeto cuando tenías tus problemas, así que creo que a veces es más fácil y es mejor... bueno, no es más fácil... es mejor que dejes esa botella de whisky y De hecho, vuelve a tu ingenio y sé un buen padre y un buen modelo a seguir".

Dura respuesta de Kamaru Usman a Conor McGregor

"Si estás tratando de vender una pelea, resérvala para eso. Haz lo que tengas que hacer para vender una pelea. Porque he estado en algunas de las peleas más tumultuosas que han existido. Luché contra Colby Covington , quien no dejó nada en la cocina a la hora de promocionar esa pelea, y lo hizo. Dijo todo lo que necesitaba decir. Me maldijo, dijo algo sobre mi familia, algo sobre mi hija, dijo todo lo que tenía que decir", indicó el nigeriano.

Para cerrar, Kamaru Usman aseveró: "Lo que debe preocuparnos es Michael Chandler debido al entrenamiento de Michael Chandler. Conor, tienes que dejar esa botella de whisky y empezar a entrenar. Este no es el momento, esto no requiere que trollees. ¿Por qué me trolleas? No tengo nada que ver contigo. Cuando fui campeón te di una oportunidad y la rechazaste. Te quedaste en silencio. No dijiste una palabra".