Karina La Princesita estaría saliendo con Mateo Carreras, figura de Los Pumas

El mundo del espectáculo y el deporte se ven sacudidos por el presunto romance entre Karina La Princesita y Mateo Carreras. La noticia estalló en el ciclo de streaming El Ejército de la Mañana, donde Pepe Ochoa dio la primicia sobre el encuentro en Miami entre la cantante de 40 años y el wing de Los Pumas, de 26. Al aire, el periodista fue categórico al describir el vínculo: “Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami”.

La artista, cuyo rubro principal es el canto pero que cuenta con una hija, un ex famoso y experiencia como panelista de LAM y participante en el Bailando y el Cantando, se habría encontrado con el deportista tucumano durante un viaje a Estados Unidos.

Carreras, formado en Los Tarcos Rugby Club, destaca por su velocidad y potencia, atributos que lo llevaron desde Los Pumitas hasta la selección mayor. Actualmente, el jugador milita en el Aviron Bayonnais del Top 14 de Francia, considerada una de las ligas más exigentes del mundo.

Ochoa aclaró que “Él vive en Francia” y explicó la logística de la coincidencia: “Ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos y los vieron en este evento que es un partido de otro deporte, que es básquet”.

Los presentes en el evento deportivo notaron una fuerte cercanía entre ambos que no pasó desapercibida. “Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron juntos, se fueron juntos”, describió el conductor al mostrar imágenes del momento. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el romance, Ochoa sentenció: “Por decirlo de alguna manera, están saliendo”.

La diferencia de 14 años entre ellos generó inmediatas repercusiones en redes sociales, marcando un nuevo capítulo sentimental para Karina tras su separación de Nicolás Furman en 2022. Por su parte, Carreras, recientemente convocado por Felipe Contepomi para una concentración de 31 jugadores en Londres, es padre de una niña de dos años fruto de su relación previa con Pauli Sánchez, quien suele aparecer en sus publicaciones de redes.