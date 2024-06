Kevin Lehmann es consultor de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), por lo que conoce mucho la realidad de los poderes judiciales de cada provincia, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación. El especialista llegará a San Juan para mantener una charla con periodistas, funcionarios judiciales y magistrados en marco del Día del periodista. La actividad es organizada por la Corte de Justicia, a través de la Dirección de Comunicación Institucional. "La sociedad sabe para qué necesita maestros, sabe para qué necesita maestras, para qué necesita médicos, no sabe para qué necesita jueces", señaló el profesional en una entrevista con DIARIO HUARPE.

"Estamos en un momento en el que la gente se está retrayendo de las noticias. Solamente el 30% de la gente en Argentina dice estar interesada en información todo el tiempo. Y el 65% sospecha de la calidad de la información y de la capacidad del periodismo, según un informe de Reuters", especificó Lehmann.

Para Lehmann no existe ya un problema de comunicación, sino de vínculo, la comunicación va por detrás de eso. Para el especialista, hay una crisis institucional, la gente no cree en las instituciones, no solo a nivel provincial, sino nacional y global. "La gente está asustada y necesita un lugar a donde hacer pie, ahí es donde la Corte y el periodismo necesita aportar para la pacificación social", explicó en resumen el especialista.

Publicidad

Por otro lado, Lehmann señaló que se terminó la prerrogativa del "juez solo habla a través de la sentencia". "Creo que deben comunicar más, sé que a veces no pueden hacerlo, sobre todo, quienes están en medio de una instrucción de una causa que no pueden hablar, o tiene más restricciones, cuando hay menores involucrados, cuando hay situaciones estigmatizantes. Pero eso es opcional. Creo que deben hablar más. Creo que tenemos que ayudarnos a eso. Creo que el periodismo tiene un enorme rol en esto".

El jueves 6 de junio, a las 17.30 horas en el Sirio Libanés, será la charla de Kevin Lehmann por el Día del Periodista. El especialista llegará a San Juan para mantener una charla con periodistas, funcionarios judiciales y magistrados.