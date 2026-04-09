La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que el próximo 30 de abril realizará una movilización a Plaza de Mayo, en la víspera del Día del Trabajador, con el objetivo de visibilizar reclamos vinculados a la situación económica y laboral.

La decisión fue comunicada tras una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical. En conferencia de prensa, uno de los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, explicó que la convocatoria responde a un análisis de la realidad sociolaboral del país.

Según indicó, la movilización buscará expresar el reclamo por la “caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”, en un contexto donde distintos sectores registran dificultades económicas.

Durante el anuncio, Sola señaló que la situación afecta tanto a trabajadores formales como informales y monotributistas, y mencionó además un incremento del desempleo. En ese marco, planteó la necesidad de que las políticas económicas contemplen el impacto en la vida cotidiana.

El dirigente también se refirió a las negociaciones salariales y sostuvo la importancia de garantizar la libertad de discusión en paritarias. En ese sentido, cuestionó la existencia de límites en los acuerdos que, según expresó, se ubican por debajo de los niveles de inflación.

Por otro lado, desde la central sindical se abordó la situación de la reforma laboral, actualmente judicializada en parte de su articulado. Los dirigentes plantearon que algunas disposiciones implican cambios en el esquema de protección del trabajo.

La jornada del 30 de abril incluirá además una celebración religiosa en homenaje al Papa Francisco, en el marco de las actividades previstas por la CGT en la previa del Día del Trabajador.