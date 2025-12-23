La dolorosa carta de la esposa de Bruce Willis por su salud a días de Navidad

El 23 de diciembre de 2025, Emma Heming difundió una conmovedora carta sobre el delicado estado de salud de su esposo, Bruce Willis. Según el mensaje, el cuadro del actor se ha agravado, impidiéndole actualmente comunicarse o reconocer a sus seres queridos. Heming reflexionó sobre cómo la demencia transforma las festividades en una "red de dolor", aunque destacó la decisión familiar de seguir celebrando con amor.

La misiva recuerda con nostalgia la alegría de Bruce durante esta época, cuando preparaba panqueques, jugaba en la nieve con sus hijas y mantenía una presencia constante liderando las tradiciones.

Ante su ausencia en estas tareas, Emma confesó que ahora asume roles que antes eran de él, como la instalación de las luces navideñas, llegando incluso a maldecir su nombre sin intención de daño ante la dificultad de las nuevas responsabilidades.

Pese a la tristeza y el espacio que crea la enfermedad entre el ayer y el hoy, la familia mantendrá rituales como desayunar juntos y abrir regalos, aunque esta vez será ella quien cocine. Heming enfatizó que en su hogar la alegría y la tristeza coexisten. Finalmente, con una nota de humor, sugirió que este año verán la película "Duro de matar" por considerarla un clásico esencial de la Navidad.