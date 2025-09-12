La conmoción por el caso de Carolina Sastre continúa en San Juan. Este viernes, los familiares de la joven realizarán un nuevo y contundente pedido en Tribunales a las 11 horas. El objetivo central de esta convocatoria es exigir la continuidad de la prisión preventiva de Eleazar Flores Condori, el hombre acusado del fatal choque que cobró la vida de Carolina Sastre y otra mujer el pasado 15 de enero en la Ruta Nacional 40, en Pocito.

La solicitud de prórroga cobra vital importancia, ya que la prisión preventiva del imputado Eleazar Flores Condori está programada para vencer el próximo 15 de septiembre. Ante esta situación, mientras la defensa de Flores Condori ha solicitado que la prisión preventiva se cumpla en su domicilio, la Fiscalía sostiene firmemente la necesidad de que el acusado permanezca en el penal. Argumentan que las circunstancias del caso y la importancia de garantizar el proceso judicial hacen indispensable esta medida.

El fatídico accidente, ocurrido en enero, se desencadenó cuando Flores Condori, quien circulaba desde Media Agua hacia San Juan, cruzó abruptamente dos carriles e impactó violentamente contra el vehículo en el que se trasladaba Carolina Sastre. Ella circulaba por el carril derecho y a baja velocidad, con destino a Mendoza. Según testimonios de familiares, no hubo ningún intento de frenado por parte del imputado y, en el momento del hecho, no presentaba signos de consumo de alcohol o drogas. La familia Sastre, en su incansable búsqueda de justicia, apela a la extensión de la medida privativa de libertad para Flores Condori en el penal.