La FIFA superó el millón de tickets vendidos y Argentina figura entre los 10 primeros

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA confirmó que se vendieron más de un millón de entradas para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Según informó el organismo, fanáticos de 212 países ya adquirieron sus boletos para la cita máxima, con los residentes de los tres países anfitriones encabezando el ranking de compradores.

Entre los diez países que más entradas adquirieron aparece Argentina, que ocupa el noveno lugar, confirmando la enorme pasión de los hinchas albicelestes por la Selección campeona del mundo. En el listado también figuran Inglaterra (4°), Alemania (5°), Brasil (6°), España (7°), Colombia (8°) y Francia (10°).

La primera etapa de preventa, que fue exclusiva para clientes de una tarjeta de crédito, comenzó a mediados de septiembre y se agotó rápidamente, generando un furor global por conseguir un lugar en alguno de los 104 partidos del torneo, el primero que contará con 48 selecciones participantes.

Quienes no lograron comprar entradas en esta fase inicial tendrán una nueva oportunidad el próximo lunes 27 de octubre, cuando se abrirá el sorteo anticipado para adquirir boletos individuales, abonos por estadio y abonos por equipo.

La FIFA también lanzó una plataforma oficial de intercambio de entradas, disponible en FIFA.com/tickets, que busca proteger a los hinchas frente a reventas no autorizadas y estafas virtuales.

El Mundial 2026 será el más extenso y ambicioso de la historia, con 16 ciudades sede, 48 selecciones y un formato ampliado, en lo que promete ser una fiesta deportiva sin precedentes en el continente americano.