El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la provincia de San Juan, en medio de un marcado ascenso térmico y condiciones inestables que se intensificarán entre la tarde del jueves y la jornada del viernes. El aviso anticipa la posibilidad de precipitaciones aisladas, actividad eléctrica y ráfagas fuertes en distintos sectores del territorio provincial.

Jueves 4 de diciembre: calor extremo e inestabilidad creciente

Para este jueves, la provincia vivirá una jornada sofocante. La temperatura máxima alcanzará los 37°C, mientras que la mínima se ubicará en 24°C.

Publicidad

Aunque durante la mañana no se esperan lluvias, el SMN prevé un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación que oscilan entre 40% y 70%.

El viento se mantendrá activo durante todo el día, con velocidades que irán desde 23 a 31 km/h en horas de la mañana, y entre 13 y 22 km/ durante la tarde y la noche. Las ráfagas podrían intensificarse conforme avance la inestabilidad, acompañando el desarrollo de tormentas aisladas.

Publicidad

Viernes 5 de diciembre: descenso leve de temperatura y tormentas probables

El viernes llegará con un leve descenso en las marcas térmicas: la máxima será de 34°C y la mínima de 22°C. Sin embargo, continuará el riesgo de tormentas, especialmente desde la tarde, cuando la probabilidad de lluvias se elevará nuevamente al rango de 40% a 70%.

Durante la mañana, la chance de precipitaciones será moderada (entre 10% y 40%), pero el alerta amarilla se sostiene debido a la posibilidad de chaparrones intensos, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 30 km/h en momentos puntuales. El viento también mostrará variaciones, con intensidades que irán desde los 0 a 2 km/y en primeras horas del día hasta los 23 a 31 km/h hacia la tarde.