La fiesta ricotera vuelve a San Juan: Rey Garufa se presenta el 20 de diciembre

Rey Garufa, una de las bandas tributo a Los Redondos más convocantes del país, llegará a San Juan con un show largamente esperado por el público local. La presentación será el sábado 20 de diciembre, a las 22, en la Sala Hugo, ubicada en España Sur 70, en Capital. Las entradas ya se encuentran disponibles en Farmacias Echegaray, Hoffmann Instrumentos Musicales y en entradaweb.com.ar, con una preventa de $20.000 y un valor general de $25.000.

La fecha había sido postergada en más de una oportunidad y, según cuenta el vocalista Santiago Núñez, la banda llega con un entusiasmo particular por el reencuentro con el público sanjuanino. “Se viene un fechón. Hacía mucho que veníamos postergando la fecha y por fin vamos a poder tocar allá. Vamos con muchas ganas y con una lista que al ricotero le va a gustar”, adelantó en diálogo con DIARIO HUARPE.

El grupo llega inmerso en uno de sus mejores momentos, con una agenda cargada y shows que, según Núñez, se llenan en cada provincia. “Venimos con mucho trabajo, más de lo que esperábamos. Estamos girando por todo el país: recientemente estuvimos en Salta, en el norte, en Catamarca, y también tocamos en Uruguay. Las fechas se llenan y estamos viviendo quizá la mejor etapa de estos 17 años de tributo”, contó.

La respuesta del público en cada ciudad es parte central de este presente. “Lo curioso, aparte de agotarse las entradas, es que la gente nos pide fotos, nos hace regalos. Eso se vive muy lindo”, destacó.

El reconocimiento que hoy sostiene la banda no deja de generar presión, aunque Núñez intenta tomarlo con la mayor naturalidad posible. “Es bastante pesado el título de la mejor banda tributo, pero nos lo dicen con cariño. Nosotros lo tomamos con sobriedad porque viajar tanto y cumplir con tantas fechas nos obliga a estar muy conscientes de lo que pasa”, explicó.

Sobre el origen del proyecto, el cantante recordó que Rey Garufa nació casi de casualidad. “Me invita mi primo de carambola; yo cantaba tango. Fui al ensayo, me probaron y quedé. Al poco tiempo ya estábamos tocando con integrantes de los Fundamentalistas y después salimos en el documental Piedra que late. Esa fama nos llegó de carambola”, relató.

A lo largo de los años, la banda logró sostener una identidad que, según Núñez, tiene que ver con la autenticidad y con una forma de entender la música más cercana a la que caracterizó al universo ricotero. “Lo nuestro es muy serio. Siempre fuimos muy de salir a tocar, sin cosas despampanantes. Hacemos listas emblemáticas, respetamos las obras tal como son y la gente va a eso: a cerrar los ojos y pasar un buen momento”, expresó.

Con una relación cercana con músicos del ambiente, como Gaspar Benegas, Núñez sostiene que Rey Garufa ya vive un presente que supera cualquier expectativa inicial. “Para nosotros es un sueño hecho realidad, ya no se le podría pedir mucho más a Garufa”, aseguró.

De cara al show en San Juan, el vocalista dejó un mensaje para quienes esperan la presentación desde hace meses. “Quería pedir disculpas por todas las fechas que se postergaron. Nos vamos a desquitar allá porque realmente vamos a vivir una noche redonda y de ricota, como corresponde con el público sanjuanino”.