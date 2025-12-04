El nombre de Antonio Suárez, presidente de la Asociación Civil Unidos por el Parkinson, se convirtió en el tercer finalista del premio Sanjuanino Solidario 2025, un reconocimiento que destaca el compromiso de quienes trabajan por los demás sin esperar nada a cambio. Suárez, diagnosticado con Parkinson, transformó su experiencia personal en una acción colectiva que hoy beneficia a decenas de familias.

La asociación, ubicada en calle Las Heras, entre 9 de Julio y General Paz, en Capital, nació en el 2018 con un propósito claro: acompañar, contener y visibilizar a quienes conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. “Esta asociación se inició con la idea de concientizar y ayudar a la gente con Parkinson y a los que los acompañan. Tenemos 40 socios activos y el objetivo es que la gente que lo padece se acerque, que no se quede sola”, destacó Suárez.

Publicidad

Su compromiso no es solo institucional sino profundamente humano. Él mismo convive con la enfermedad, pero eso no le impide asumir un rol activo y alentar a otros a hacer lo mismo. “Para mí es un orgullo ayudar a la gente que lo necesita y que está en las mismas condiciones de uno; ayudando a los demás también me ayudo a mí mismo, es algo que sale del corazón”, afirmó.

Entre las actividades que realizan se destaca el taller de tango. Foto: DIARIO HUARPE

La asociación ofrece actividades pensadas para mejorar la calidad de vida de quienes viven con Parkinson: tango, gimnasia, tenis de mesa, pileta y teatro, entre otras propuestas que fortalecen la movilidad, la expresión y el bienestar emocional. La clave no es solo la actividad física, sino la construcción de un lugar donde cada persona se sienta comprendida.

Publicidad

Elsa Garro, primera vocal de la institución, explicó la importancia de sostener estos espacios de acompañamiento: “Esto es un lugar de contención porque realmente nos contenemos entre todos, personas que tienen Parkinson y que no también. Es importantísimo ver cómo los síntomas se retrasan con las actividades que realizamos”.

Uno de los objetivos más fuertes de Suárez es romper con el aislamiento que muchas veces genera el diagnóstico. La vergüenza, el miedo al qué dirán y la falta de información hacen que algunas personas escondan sus síntomas o eviten salir de casa. Por eso, desde la asociación insisten en la importancia de acercarse, pedir ayuda y participar.

Publicidad

“Hay que hacer ver a la gente que es importante que salga adelante sin quedarse en casa. Esta enfermedad inhibe, muchos creen que los van a señalar o a juzgar, pero acá encuentran un lugar para avanzar”, explicó Suárez.

Puertas abiertas a la comunidad

Unidos por el Parkinson mantiene sus puertas abiertas para cualquier persona que necesite orientación, acompañamiento o simplemente un espacio donde ser escuchado. Los interesados pueden contactar a la institución a través de Instagram: Unidos por parkinson y en Facebook: Unidos por Parkinson grupo de autoayuda.

Dato

La novena edición del concurso es impulsada por GRUPO HUARPE y Broker Andino. En esta oportunidad logró convocar a cientos de proyectos humanitarios y sociales. El ganador se llevará $1.500.000 y los demás finalistas $500.000.

La final

La gran final del Sanjuanino Solidario 2025 será el viernes 19 de diciembre y se transmitirá en el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV 19.2 (TDA).