Una buena noticia llega para la comunidad de Bermejo, en el departamento Caucete. En una semana, San Juan Innova pondrá en marcha la instalación de nueve puntos de acceso gratuito que ampliarán la conectividad en la localidad, que beneficiará a alrededor de 150 familias. La intervención se enmarca dentro de un plan provincial de infraestructura digital y prevé brindar servicio en espacios y edificios públicos para mejorar la conectividad de los vecinos.

Patricio Gutiérrez, presidente de San Juan Innova, informó a DIARIO HUARPE que las obras están en su tramo final y, aunque la finalización estaba prevista para el 10 de diciembre, se estima que concluirán antes. “Bermejo tenemos que terminarlo entre estos días, lo más probable antes del viernes”, señaló. Además, indicó que el avance restante está vinculado a tareas eléctricas: “El 99% de la obra está terminado. Lo que falta depende de Naturgy”. Estas obras beneficiarán a los 619 habitantes de la localidad. Con un promedio de cuatro a cinco personas por hogar, la intervención alcanzará entre 120 y 155 núcleos familiares.

Según el titular de la institución, la red estará conformada por nueve puntos de conexión en radioenlace ubicados en la mayoría de las instituciones locales. “Se conectaron en las instituciones públicas posibles: una capilla, una plaza, una escuela, un centro de salud, un club o una unión vecinal”. La única excepción fueron las viviendas particulares, ya que la normativa vigente no habilita la provisión directa de servicio a hogares.

En tanto a la demora de los trabajos, el presidente de San Juan Innova explicó que los trabajos demandaron aproximadamente 25 días, aunque sufrió una pausa por la Fiesta Nacional del Sol, realizada el 20, 21, 22 y 23 de noviembre. “Tuvimos que frenar un poco porque justo teníamos que trabar para la Fiesta del Sol, pero ya la obra estaba avanzada”, afirmó.

Según el titular del organismo, este proyecto forma parte de una estrategia más amplia que busca integrar digitalmente a las comunidades del interior y fortalecer servicios públicos. “Son obras que buscan modernizar la provincia, integrar a las comunidades más alejadas y fortalecer educación, salud y seguridad”, afirmó. “Bermejo son obras solicitadas expresamente por el Gobernador. Son de suma importancia para brindar una mejor calidad de vida a los habitantes”, concluyó el funcionario.

El Encón, otra localidad que tendrá más acceso a internet

En el marco del plan provincial de conectividad, San Juan Innova avanza con obras en El Encón, una localidad que incorporará nuevos puntos de acceso a internet de uso público. Patricio Gutiérrez, presidente del organismo, confirmó que los trabajos estarán finalizados antes de fin de año. “Hemos empezado a arreglar una antena y ampliar la cobertura del radioenlace. Eso lo vamos a terminar antes de fin de año, primeros días de enero”, señaló.

Según el títular, El Encón ya contaba con conectividad, pero limitada ya que solo había en garita policial. “Sí, había internet en cuanto al puesto policial, pero vamos a hacer un despliegue para que la gente en la plaza o los chicos que van a la escuela puedan tener acceso”, explicó. La intervención apunta a cubrir un área de varias manzanas con puntos públicos de conexión. “La idea es desplegar varios access point para que la gente tenga diferentes lugares. Entonces, ahí solamente había un punto y te tenías que trasladar”, agregó.