El sector olivícola de San Juan transita un ciclo complejo, con una fuerte caída en la producción durante 2025 y un descenso en los precios internacionales del aceite de oliva que afectó la competitividad. Sin embargo, desde la Cámara Olivícola anticipan que 2026 podría significar un punto de recuperación, con mayores volúmenes y el ingreso a producción de nuevas hectáreas.

Pese a las dificultades del año que está por finalizar, la expectativa para 2026 es positiva. El presidente de la entidad, Daniel Fernández, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que las proyecciones internas son alentadoras en términos de volumen y calidad. “Visualizamos una buena temporada 2026, donde claramente uno de los objetivos del sector es ser lo más eficiente posible para amortiguar los costos y el descenso de los precios del aceite”, expresó.

El buen pronóstico se sustenta en el crecimiento de la superficie productiva. San Juan cuenta actualmente con 18.000 hectáreas cultivadas, siendo la primera productora de aceite de oliva extravirgen del país. Este año ingresarán a producción nuevas plantaciones que hasta ahora no daban frutos, lo que permitirá ampliar la oferta. Si el clima acompaña, especialmente durante los meses críticos de enero y febrero, el sector espera una cosecha mayor que la de 2025.

Resumen de un año atípico

Fernández indicó que la baja en la campaña 2025 estuvo directamente vinculada a contingencias climáticas. “Tuvimos una baja en la producción producto de algunas contingencias climáticas que tuvimos a principio de año”, detalló. A este escenario se sumó la caída en los precios internacionales del aceite, que venían de un período de valores altos y este año retrocedieron de manera significativa.

La situación afectó especialmente a un sector que depende en gran medida del comercio exterior. Argentina produce más de 30.000 toneladas anuales de aceite, pero el consumo interno sigue siendo limitado: apenas entre 7.500 y 8.000 toneladas. “Nuestro aceite se comercializa entre 22.000 y 24.000 toneladas al año, por eso las exportaciones son clave. La baja de precios internacionales nos afectó mucho”, señaló Fernández. Para la Cámara, uno de los desafíos estratégicos continúa siendo el crecimiento del consumo interno.

El dirigente también contextualizó la campaña dentro de un marco económico desafiante. Los movimientos del dólar, los costos productivos y la presión impositiva sumaron tensión a un año ya castigado por factores externos. No obstante, el sector ya trabaja en la preparación de la próxima cosecha, que comenzará entre fines de febrero, en el caso de la aceituna de mesa, y la segunda mitad de marzo para la aceituna destinada a aceite.

Un sector sostenible y silencioso

Fernández, recientemente asumido como presidente de la Cámara, destacó además el perfil sustentable de la actividad. Más del 95% de los olivares sanjuaninos cuentan con riego por goteo, lo que convierte al sector en un ejemplo de eficiencia hídrica y forestación en zonas áridas. “Siempre destacamos que somos sostenibles y sustentables. Imaginate que estamos forestando un desierto”, señaló.

A diferencia de otras actividades productivas más expuestas mediáticamente, la olivicultura se caracteriza por un perfil bajo y un trabajo constante. “Somos un sector silencioso. A pesar de los problemas con la energía o la logística, siempre nos reinventamos e intentamos mejorar internamente sin ser tan críticos hacia afuera”, concluyó Fernández.

Con esta perspectiva, el sector apuesta a que 2026 traiga estabilidad, mejores precios y una mayor presencia en el mercado interno e internacional, consolidando su rol como uno de los motores productivos más importantes de San Juan.