Como cada diciembre, el clima entre los trabajadores estatales vuelve a cargarse de expectativas sobre un posible bono de fin de año. Sin embargo, esta vez la respuesta llegó antes de lo previsto y no fue la que muchos esperaban. José “Pepe” Villa, secretario general de UPCN, confirmó que el Gobierno provincial descartó el pago de un plus extraordinario para los empleados públicos. Lo hizo durante su participación en el ciclo Café de la Política, donde reveló la conversación que mantuvo con el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez.

“No va a haber bono, según lo que me dijo el Ministro”, expresó Villa, dejando en claro que la situación económica limita cualquier intento de otorgar un pago adicional. Según relató, desde Hacienda le transmitieron que los recursos actuales no permiten afrontar un desembolso tan significativo como implicaría un bono universal para todo el sector estatal. “Con los recursos que tiene el Gobierno hoy no es posible el pago de un bono de fin de año. Eso es lo que ellos me manifestaron”, insistió.

El líder de UPCN también se metió en la discusión que mantiene con UDAP luego de las declaraciones de su secretaria general, Patricia Quiroga. La dirigente docente había asegurado que los acuerdos salariales logrados por su gremio eran más favorables que los obtenidos por el resto de los estatales. Villa le respondió con firmeza y relativizó esas afirmaciones.

“Ese acuerdo que dice es poco dinero y de poco monto, entonces no es para tanto, no mueve el amperímetro”, señaló. Y marcó diferencias estructurales entre los regímenes de ambos sectores: “Nosotros tenemos el 5% de antigüedad que ellos no lo tienen”. Con esa frase, dejó claro que la discusión por los beneficios no puede reducirse a un solo ítem.

La postura oficial

La posición del Gobierno también fue expuesta por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quien explicó que la posibilidad del bono existió, pero nunca terminó de consolidarse. “Siempre está pensado, pero es mucho dinero que no nos permite poder confirmarlo”, sostuvo.

Achem detalló que la solicitud del bono fue evaluada, pero la prioridad es garantizar la sustentabilidad de las finanzas provinciales. “Se nos ha pedido un bono y lo hemos pensado, el gobernador siempre lo tiene en mente y el propio ministro Gutiérrez lo analiza. Pero la verdad es que no se puede jugar con la necesidad de la gente diciendo que sí o que no”, expresión.

El funcionario agregó que la decisión final está ligada a la necesidad de asegurar el pago de salarios y aguinaldos sin sobresaltos. “Si el Gobierno no tiene certezas para el futuro de que puede pagar el sueldo, no vamos a arriesgar las finanzas provinciales”, remarcó.

Con este panorama, el cierre del año para los estatales sanjuaninos se confirma sin bono extraordinario. La tensión inflacionaria, la caída de recursos y la necesidad de ordenar las cuentas públicas vuelven a poner límites a un reclamo histórico que, esta vez, no tendrá respuesta positiva.

