Una de las mayores incógnitas del fin de la gestión tanto nacional como provincial era el futuro del Complejo La Ramada. La promesa del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, era sortear los 249 departamentos en septiembre y, tras postergarlo, prometieron hacerlo después del balotaje. Ahora, el secretario de Vivienda saliente de San Juan, Robert Garcés, confirmó a DIARIO HUARPE que el sorteo no se hará, dado que desde Nación decidieron que directamente se decidan los adjudicatarios en la próxima gestión, por lo que el Gobierno de Javier Milei tendrá que hacerse cargo.

Tras muchas idas y vueltas, Garcés dijo que se decidió no hacer el sorteo del complejo, destinado a familias de clase media, es decir, aquellas que cuentan entre uno y diez salarios mínimos. Es que, según indicó el funcionario saliente, esperarán a que se terminen todos los departamentos, debido a que actualmente solo hay 35 terminados.

Una versión que circulaba afirmaba que se iban a sortear los departamentos habitables, es decir, los 35 anteriormente nombrados. Sin embargo, Katopodis decidió que el sorteo se haga directamente cuando estén todas las soluciones habitacionales terminadas.

“Querían sortear solo los departamentos terminados, pero aunque se sorteen, las familias aún no van a poder vivir ahí, porque hasta que no esté todo el complejo listo, no puede vivir nadie ahí”, afirmó Garcés.