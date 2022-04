La gobernadora de Coquimbo dijo que el Túnel de Agua Negra no es "prioritario" para ella

La gobernadora Krist Naranjo, máxima autoridad de la región de Coquimbo, aseguró que para ella no es una prioridad concretar la obra del Túnel de Agua Negra que unirá a San Juan con este sector chileno. Los dichos de esta funcionaria generaron gran polémica en el vecino país, más teniendo en cuenta que el mismo presidente, Gabriel Boric, se comprometió con el gobernador Sergio Uñac a estudiar la manera de avanzar con el proyecto.

La polémica comenzó después de que Naranjo contó que “para nosotros no es un proyecto prioritario, tenemos muchos otros problemas que resolver antes de darle esa importancia”, expresó la autoridad en una entrevista a Radio Guayacán que fueron publicadas por Diario El Día, quien agregó que “estos megaproyectos tienen que socializarse con la comunidad. No podemos llegar e implantarles algo que puede ser negativo para su sector también”, opinó.

Ante la pregunta de si la obra del Túnel no le traerá beneficios a la región, la gobernadora aseguró que “eso es relativo, porque considerando la gran densidad de población que tiene la conurbación La Serena – Coquimbo y las pocas vías disponibles, también podría generar un colapso. Entonces creo que no estamos preparados para eso tampoco”, dijo la chilena.

Inmediatamente después de que se conocieron los dichos de Naranjo, dirigentes chilenos salieron a responderle a la funcionaria. El presidente de la Corporación Paso Agua Negra (Corpan) Rodrigo Díaz, aseguró que este tema “ha sido priorizado por la gente de la Región de Coquimbo, así que no vemos por qué ella en forma autoritaria, determina que no está en su prioridad avanzar en este proyecto”.

Díaz relató que él le pidió una audiencia a Naranjo para exponer la importancia de la obra del túnel, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas. “Todavía no logramos agendar un encuentro, pero estamos dispuestos a conversar con ella y entregarle todos los antecedentes del proyecto para que ella y su equipo técnico, evalúen toda la información disponible para que vean si es prioritario o no para la región. Porque me parece que ella está confundida. Ella debe pensar que el proyecto de Agua Negra tiene financiamiento regional y no es así”, indicó el presidente de la Corpan.

Por su parte, el consejero regional Marcelo Castagneto, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, opinó que la autoridad regional está “desinformada”.

“Creo que no está al tanto de como es el proceso de una obra de esta magnitud. Los recursos que se han destinado a este proyecto no vienen del gobierno regional, ni menos del Core, ni tampoco del MOP. Son proyectos financiados por recursos internacionales. En ningún caso van a afectar el desarrollo de otros proyectos prioritarios de nivel social. Yo diría que hay una confusión”, aseveró.

“La idea es que seamos un eje conector como se lo plantearon al Presidente Boric, de la integración entre Brasil y Chile. Yo creo que la gobernadora esta equivocada, y espero que ella recapacite”, agregó.

Mientras en siguen las repercusiones de los dichos de esta funcionaria, el lunes que pasó el mismo presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que va a estudiar la posibilidad de construir el ansiado túnel. Esta noticia fue confirmada por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien se reunión con Boric en Buenos Aires.

El sanjuanino contó que, gracias a la intermediación del presidente argentino Alberto Fernández, él habló con Boric por algunos minutos. "Pude entablar una conversación con respecto al Túnel de Agua Negra, el presidente Boric estaba al tanto de la situación", aseguró Uñac aunque aclaró que aún está en el proceso de interiorizarse más sobre la problemática.

El gobernador explicó que durante su contacto con el presidente chileno le explicó que el proyecto del túnel llegó a instancia de licitación, pero luego hubo un parate. "Hablamos de la interrupción que tuvo este proceso licitatorio, del préstamo que fue otorgado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que Chile lo devolvió de manera unilateral. Fue un préstamo internacional con un acuerdo bilateral que es devuelto de manera unilateral por el expresidente Piñera. Ellos se comprometieron a seguir estudiando el tema", aseguró.

La obra del Túnel de Agua Negra es un largo anhelo de los sanjuaninos ya que implicaría que la provincia podría contar con una ruta que comunique con el Océano Pacífico. El objetivo es que esta obra de doble vía que tendrá 14 kilómetros de extensión se integre al Corredor Bioceánico que unirá por carretera la ciudad de Porto Alegre en Brasil, pasará por el centro productivo de la Argentina y saldrá al puerto de Coquimbo.