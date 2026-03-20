La ciudad de Rawson fue escenario de una jornada profundamente emotiva e histórica con la llegada de la Virgen Peregrina de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en el marco de una visita religiosa que fortaleció los lazos espirituales, culturales e institucionales entre San Juan y la localidad chilena de Andacollo.

Por primera vez, que la imagen peregrina de la “Morenita”, custodiada por la Cofradía de los Anderos, salió del territorio chileno para visitar Argentina, con una agenda que incluye actividades en Rawson, Chimbas y Rivadavia.

La recepción oficial se realizó en Villa Krause, con la presencia del intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro; el párroco del Santuario de Andacollo en Villa Krause, Jorge Luis Carrascosa; el padre Pedro Rojas, del Santuario de Andacollo de Chile; funcionarios, autoridades educativas, representantes institucionales y una gran cantidad de fieles que se acercaron para vivir este momento único.

Durante el acto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la dimensión histórica y espiritual de la visita y expresó: “Nuestro pueblo, nuestra comunidad, hoy está feliz, está viviendo una alegría enorme gracias a esta visita estelar, majestuosa, que tenemos hoy de nuestra madre, Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, nuestra Morenita, nuestra Chinita, nuestra protectora”. En ese sentido, remarcó el profundo vínculo de fe que une a ambas comunidades y subrayó que esta primera salida internacional de la Virgen Peregrina “quedará en el corazón, quedará en el recuerdo y refuerza esa fidelidad y amor que le debemos a ella”. También valoró la hermandad entre ambos pueblos y sostuvo que esta visita “nos hermane mucho más como pueblo y como comunidad, y que nos siga hermanando con nuestro querido pueblo de Chile”.

Munisaga también puso en valor la presencia de la comitiva chilena, encabezada por el alcalde Juan Carlos Alfaro, junto a la Cofradía de Anderos, agrupaciones danzantes y autoridades que acompañaron a la Virgen en este hecho sin precedentes. A su vez, recordó las raíces históricas y familiares que unen a San Juan con Chile, y señaló que la devoción a la Virgen de Andacollo forma parte de la identidad profunda de Villa Krause y de Rawson.

Por su parte, el párroco Jorge Luis Carrascosa definió la visita como “una alegría inmensa” y “un gran regalo” para toda la comunidad, al tiempo que agradeció a los anderos, peregrinos, sacerdotes y autoridades chilenas que hicieron posible que la imagen cruzara la cordillera y llegara a San Juan. En uno de los momentos más sentidos de su mensaje, afirmó que la Virgen llega “en un tiempo donde necesitamos mucho la paz, no solo a nivel mundial sino en nuestros corazones”, y propuso llamarla desde ahora “Embajadora de la Paz”.

Carrascosa también resaltó el valor histórico y simbólico de esta presencia, al señalar que la Virgen recuerda el origen y la memoria de tantos pueblos fundados por familias que cruzaron la cordillera en busca de un futuro mejor. “Lo que se despierta hoy no es solo una devoción religiosa, no es solo una devoción a una imagen, sino que nos evoca la familia, lo que nuestros padres hicieron. Dejaron su sangre y su sudor en esta tierra y nos han heredado patria y fe”, expresó. Y añadió, con emoción, que para muchos fieles este era un sueño largamente esperado: “Muchos de ustedes pensaban que iban a morir sin poder verla y ella está acá”.

A su turno, el alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro, transmitió el saludo fraterno del pueblo chileno y agradeció especialmente la invitación cursada por el intendente de Rawson para concretar esta visita histórica. “Estamos muy contentos, estamos también muy satisfechos de poder venir con la delegación que venimos, porque la Virgen Peregrina nunca había salido de Chile”, expresó. Además, destacó el fervor y la devoción que la imagen genera tanto en su tierra como en San Juan, y remarcó el valor de esta experiencia compartida como un gesto de cercanía, fe y hermandad entre ambos pueblos.

La jornada incluyó además la entonación de los himnos de Argentina y Chile como símbolo de unión entre naciones hermanas, la participación de la Banda de la Policía de San Juan, la entrega de presentes y distinciones a la Virgen Peregrina y a la comitiva chilena, números artísticos y el acompañamiento de instituciones educativas, cuerpos de bandera y referentes de la comunidad. Todo ello dio marco a una celebración que quedará grabada en la memoria colectiva de Rawson como una página trascendente en su historia espiritual y cultural.

Durante la tarde, las actividades continuarán en Parroquia de Villa Krause que permanecerá abierta para la oración de los fieles y la visita de los colegios Niño Jesús y Juan Pablo II (turno tarde).

La jornada concluirá con una Santa Misa Solemne a partir de las 20 hs. La procesión de antorchas alrededor de la Plaza Centenario de Villa Krause (cera de las 21hs) y finalmente, la caravana de despedida por las capillas de la jurisdicción parroquial.

Convenio de cooperación

En el marco de esta visita histórica, ambas municipalidades también avanzaron en el fortalecimiento de sus vínculos institucionales mediante la firma de un Convenio Recíproco de Colaboración, Integración y Hermandad entre la Municipalidad de Rawson y la Ilustre Municipalidad de Andacollo. La rúbrica del acuerdo reafirma la voluntad de profundizar la comunicación, el intercambio y el entendimiento entre ambas comunidades, sobre la base de los profundos lazos históricos, sociales y culturales que unen a San Juan con la Región de Coquimbo.

El convenio establece un marco de cooperación para promover acciones conjuntas en áreas clave como cultura, turismo, educación, deporte, recreación, empleo, fomento productivo, ciencia y tecnología. Entre sus objetivos se destacan el intercambio de experiencias, la puesta en valor del patrimonio histórico y las tradiciones de ambos pueblos, la promoción de estrategias turísticas para incentivar el flujo de visitantes en temporada alta y baja, y el impulso de programas de intercambio entre instituciones, docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

Asimismo, el acuerdo prevé la designación de coordinadores por cada municipio para velar por su cumplimiento y la articulación con la Oficina de Integración Municipal de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo y Municipios de la Provincia de San Juan. También establece una vigencia de cuatro años, con el compromiso de ambas partes de generar las medidas administrativas y financieras necesarias para concretar las acciones previstas, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias de cada jurisdicción.

Con esta doble jornada —marcada por la fe, la emoción popular y la decisión política de estrechar vínculos— Rawson y Andacollo dieron un paso significativo en la consolidación de una relación histórica que hoy se proyecta con más fuerza hacia el futuro.