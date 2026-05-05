Los llamados “espaguetis del millón de dólares” se convirtieron en una de las recetas más virales del momento, gracias a su combinación de ingredientes clásicos y una preparación que da como resultado un plato cremoso, abundante y muy sabroso.

El nombre no está relacionado con su costo, sino con la experiencia que ofrece: una pasta con capas de sabor que mezcla carne, salsa de tomate, quesos y una base cremosa que la vuelve distinta a los espaguetis tradicionales.

Ingredientes:

500 g de espaguetis

500 g de carne picada

1 cebolla mediana picada

2 dientes de ajo picados

700 ml de salsa de tomate

200 g de queso crema

200 g de ricota

200 g de crema de leche

250 g de queso mozzarella rallado

100 g de queso parmesano rallado

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Preparación:

Hervir los espaguetis en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Colar y reservar. En una sartén grande, rehogar la cebolla y el ajo con un chorrito de aceite de oliva hasta que estén transparentes. Agregar la carne picada, cocinar hasta que se dore bien y salpimentar. Incorporar la salsa de tomate, mezclar y dejar cocinar unos 10 minutos para que se integren los sabores. En un bowl, mezclar el queso crema, la ricota y la crema de leche hasta lograr una preparación suave y homogénea. En una fuente para horno, colocar una capa de espaguetis, luego una capa de la mezcla cremosa y después una capa de salsa con carne. Repetir hasta completar. Cubrir con mozzarella y espolvorear el parmesano por encima. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que el queso esté bien gratinado.

Además de su sabor, uno de los puntos fuertes es su versatilidad, ya que permite incorporar distintos ingredientes según el gusto personal, como vegetales, diferentes tipos de carne o incluso versiones vegetarianas.

Así, los “espaguetis del millón de dólares” se consolidan como una opción práctica y atractiva para quienes buscan una comida reconfortante y fácil de preparar en casa.