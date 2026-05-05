El Instituto Provincial de la Vivienda reforzó sus recomendaciones para prevenir estafas y proteger a las familias sanjuaninas, ante reiteradas consultas y la detección de posibles maniobras irregulares vinculadas al acceso a viviendas.

Desde el organismo recordaron que la inscripción en los planes habitacionales es completamente gratuita y que ninguna persona, gestor o entidad externa está autorizada a cobrar por este trámite, por lo que cualquier solicitud de dinero debe ser considerada sospechosa.

Además, el IPV aclaró que no vende carpetas, lotes ni viviendas en situación de desalojo, y advirtió que cualquier ofrecimiento en ese sentido constituye una maniobra fraudulenta destinada a engañar a los ciudadanos.

En cuanto a las viviendas adjudicadas, se indicó que no pueden alquilarse ni permutarse sin autorización del Instituto, ni venderse si no están totalmente canceladas. También deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios o por personas autorizadas formalmente.

Estas disposiciones buscan ordenar el sistema habitacional y evitar irregularidades, al tiempo que protegen a las familias de posibles fraudes o falsas promesas de acceso a una vivienda.

Desde el organismo insistieron en la importancia de informarse siempre a través de canales oficiales y evitar intermediarios, ya que el acceso a la vivienda es un derecho que debe garantizarse con transparencia, seguridad y equidad.

Ante cualquier duda o propuesta sospechosa, se recomienda comunicarse directamente con el IPV o acercarse a su sede en el Centro Cívico.