La Universidad de Buenos Aires advirtió que sus hospitales universitarios podrían dejar de atender al público debido a la falta de financiamiento, en un contexto de creciente crisis presupuestaria que afecta al sistema educativo y de salud.

La situación impacta directamente en centros de salud clave que dependen de la UBA y que cumplen un rol fundamental tanto en la atención médica como en la formación de profesionales. La falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento básico de estos hospitales.

Desde la institución señalaron que los fondos actuales resultan insuficientes para sostener insumos, servicios y salarios, lo que genera un escenario crítico que podría derivar en la suspensión de la atención a pacientes externos.

El problema se enmarca en un reclamo más amplio de las universidades nacionales por la actualización del presupuesto, frente a una inflación que deteriora rápidamente los recursos disponibles.

La falta de recursos no solo afecta la asistencia inmediata, sino que pone en riesgo el futuro de la medicina en el país. Desde la UBA recordaron que el 80% de los médicos de la Argentina se forma en sus aulas y hospitales escuela.

La crisis de financiamiento ha impactado directamente en el sistema de salud, provocando que los hospitales funcionen actualmente a una fracción de su capacidad operativa real. Esta situación crítica ha forzado la postergación de cirugías por la falta de insumos básicos y ha generado un drástico recorte de turnos, reduciendo de manera alarmante la disponibilidad de consultas externas para los pacientes.

Autoridades universitarias remarcaron que los hospitales no solo cumplen funciones académicas, sino que también brindan atención a miles de personas que dependen del sistema público, lo que agrava las consecuencias de una posible restricción.

En este contexto, la UBA reiteró el pedido de soluciones urgentes para garantizar la continuidad del servicio y evitar un colapso en uno de los pilares del sistema de salud y educación del país.

Por su parte, desde el Gobierno Nacional, la defensa ante los reclamos de la UBA se mantiene firme en un punto central: la falta de esclarecimiento sobre el destino de los fondos. El Poder Ejecutivo sostiene que el financiamiento de la ley está sujeto a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias.