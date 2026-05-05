Facundo Arana y su increíble encuentro con un perro en el Everest

Facundo Arana se encuentra nuevamente en las alturas del Himalaya tras 10 años de su gran hazaña. En mayo de 2016 el actor logró hacer cumbre a 8.848 metros sobre el nivel del mar después de 45 días de esfuerzo para promover la donación de sangre. Ahora en un nuevo ascenso por Namche la capital del mundo sherpa un invitado inesperado cambió el rumbo de su travesía. Se trata de un perro blanco y negro que comenzó a seguirlos atraído por las galletas del guía Ngawang.

La conexión fue inmediata cuando el artista decidió compartir su campera con el animal durante una noche helada. El actor relató con emoción que "como vamos los tres juntos, nos adoptó a los tres". El grupo realiza caminatas diarias de aclimatación hasta puntos como el Everest View Hotel a 3.800 metros de altura mientras el perro marca el ritmo del camino o descansa en brazos del guía local.

Arana se mostró asombrado por la perseverancia del animal entre banderas que flamean como plegarias y puentes colgantes peligrosos. Sobre el futuro de este compañero de cuatro patas el protagonista confesó que "Creo que va a venir hasta el base. No hay forma de echarlo". Esta historia revive la determinación que tuvo en 2012 cuando debió abandonar su primer intento pero que hoy lo encuentra disfrutando de la naturaleza con una mirada llena de ternura y complicidad.