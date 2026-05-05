El exfutbolista Ezequiel Lavezzi reapareció públicamente con un crudo testimonio sobre su lucha contra las adicciones, un proceso que atraviesa desde fines de 2023 y que, según aseguró, aún continúa. “Sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando”, afirmó.

El punto de quiebre se produjo tras un episodio en su casa de José Ignacio, Uruguay, que derivó en su internación en una clínica. Allí permaneció durante un mes, una experiencia que describió como difícil pero necesaria. “Al principio estuve muy renegado, pero después me terminó haciendo bien”, reconoció en una entrevista con Migue Granados en el canal Olga.

Lejos de dar el proceso por superado, Lavezzi remarcó que la recuperación es un camino en curso. “Hoy sigue estando”, explicó, al referirse a su situación, y utilizó una metáfora futbolera para describir su objetivo: después de perder finales importantes, confía en “ganar la próxima”.

Uno de los momentos más determinantes fue una conversación con su hijo Tomás, que lo enfrentó con su realidad. “Me dijo un montón de cosas y pensé: ‘¿Qué estoy haciendo?’”, relató. Ese diálogo fue clave para replantear su presente y asumir su rol como padre.

En su reflexión, también miró hacia atrás y valoró el impacto que tuvo el fútbol en su vida. “Tengo muchos amigos que se murieron. Me considero un afortunado y que el fútbol me salvó”, expresó, al recordar sus orígenes y el contexto en el que creció.

Durante la charla, evocó además un consejo que le dio Diego Maradona en la Selección argentina, cuando atravesaba un momento personal complicado. El exentrenador le recomendó priorizar a su familia y no repetir errores del pasado, una advertencia que hoy, con el paso del tiempo, cobra un significado distinto.

El testimonio de Lavezzi expone no solo la dureza del proceso de recuperación, sino también la importancia del entorno familiar y del acompañamiento en una lucha que, según dejó claro, sigue abierta.