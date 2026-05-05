San Juan conmemoró el Día Mundial de la Celiaquía con la organización de la primera feria temática en la provincia, un evento destinado a informar sobre los recursos estatales disponibles para quienes padecen esta patología. La Dirección de Emergencia y Política Alimentaria confirmó que el padrón oficial cuenta actualmente con aproximadamente 1.170 personas empadronadas que reciben contención directa a través de módulos alimentarios. Según las autoridades, este apoyo es vital debido a que los productos aptos representan un gasto excesivo para el presupuesto familiar.

La directora del área, Lorena Acosta, explicó a DIARIO HUARPE que la asistencia tiene un alcance federal dentro del territorio sanjuanino.

“Estamos entregando en la provincia de San Juan aproximadamente 1.170 módulos en el Gran San Juan y en zonas alejadas también con más de 10 productos que se les entrega todos los meses”, detalló la funcionaria sobre la periodicidad y composición del beneficio.

Inclusión en las aulas y capacitación técnica

Un pilar fundamental de la gestión es asegurar que los menores no sean excluidos de los servicios alimentarios escolares por su condición. Actualmente, el programa de meriendas y desayunos llega a más de 1.050 escuelas de toda la provincia, de los cuales asisten a unos 100 estudiantes con el alimento diferenciado apto para celíacos.

“Llegamos a las escuelas para los niños y las niñas que padecen esta patología y que no queden fuera del sistema con esta enfermedad que es muy importante”, remarcó Acosta.

Para garantizar la seguridad alimentaria en los establecimientos, un equipo de nutricionistas realiza recorridas permanentes brindando herramientas técnicas al personal. Según la directora, las charlas y capacitaciones están dirigidas a “docentes, niños y porteros”, enseñándoles “cómo preparar, cómo hacer” y cómo utilizar correctamente los productos que el Gobierno provincial otorga.

El drama de los costos y las obras sociales

La intervención del Estado se vuelve indispensable ante la brecha de precios en el mercado de alimentos libres de gluten. Acosta reconoció que la barrera económica es la preocupación más frecuente entre los pacientes sanjuaninos.

“Son alimentos muy costosos. La verdad que a las familias les cuesta llegar a este beneficio, por eso para ellos es muy importante”, describió sobre la realidad financiera de los afectados.

Además del factor económico, la funcionaria señaló que existe una falencia en la cobertura del sistema de salud privado que empuja a más personas a buscar el auxilio estatal. “Suelen frecuentar e informarnos que no les cubre la obra social. Entonces, para todas esas personas nosotros tratamos de acercarnos y contenerlos”, concluyó Acosta, subrayando que también cuentan con un equipo psicosocial para acompañar la parte emocional de quienes sufren esta patología.