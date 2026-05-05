El Banco Nación volverá a emitir deuda en el mercado internacional después de más de 30 años, con el objetivo de captar hasta 1500 millones de dólares en una operación clave para reforzar su estructura financiera.

La colocación se realizará a través de la emisión de obligaciones negociables en dólares y estará dirigida a inversores internacionales. Se trata de un paso significativo para la entidad, que no accedía a este tipo de financiamiento desde la década de 1990.

Según se informó, los fondos obtenidos se destinarán a mejorar la liquidez del banco y a ampliar su capacidad de otorgar créditos, en un contexto donde el Gobierno busca dinamizar la economía y fortalecer el sistema financiero.

La operación se enmarca en un escenario de mayor apertura hacia los mercados internacionales, luego de cambios en las condiciones macroeconómicas y financieras del país, que permiten a entidades públicas volver a captar financiamiento externo.

Desde la entidad señalaron que la emisión podría estructurarse en distintos tramos y plazos, dependiendo de la demanda de los inversores, y que el monto final estará sujeto a las condiciones del mercado al momento de la colocación.

El regreso del Banco Nación al mercado de deuda representa un hito institucional, ya que marca un cambio en la estrategia de financiamiento de la principal entidad bancaria pública del país y podría abrir el camino para nuevas emisiones en el sistema financiero argentino.

En este contexto, la operación será observada de cerca por el mercado, ya que servirá como referencia para futuras colocaciones tanto del sector público como privado.