Ante el crecimiento sostenido del turismo en San Juan, el Gobierno provincial inició una capacitación destinada a 120 efectivos policiales con el objetivo de fortalecer la seguridad turística y mejorar la atención a visitantes.

La propuesta se desarrolla en conjunto entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Seguridad y Orden Público. En ese marco, agentes y oficiales comenzaron una formación orientada a consolidar el rol del policía como anfitrión del destino.

La iniciativa forma parte del programa “San Juan Capacita en Turismo” y apunta a brindar herramientas vinculadas tanto a la seguridad como a la hospitalidad y el conocimiento de los principales atractivos turísticos de la provincia.

Según informaron oficialmente, el curso responde al crecimiento de la actividad turística registrado en los últimos años, escenario que demanda una mayor preparación del personal policial que cumple funciones en espacios públicos y sitios de interés.

El temario incluye contenidos sobre biodiversidad y preservación ambiental en lugares como el Parque Presidente Sarmiento y el Centro Ambiental Anchipurac. También contempla información sobre circuitos turísticos y puntos emblemáticos como el Parque Provincial Ischigualasto, el paraje Difunta Correa y la Ruta del Vino.

El cronograma prevé encuentros durante mayo, junio, agosto y septiembre, alcanzando a más de un centenar de efectivos entre agentes y oficiales.

Del acto de inicio participaron la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el subsecretario de Inspección y Control de la Gestión Pública, Damián Villavicencio; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares López; y la directora de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Turismo, Daniela Golfieri. También estuvieron presentes integrantes de la Plana Mayor de la Policía de San Juan y efectivos policiales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la capacitación busca que el personal policial pueda brindar orientación e información precisa a quienes visitan San Juan, además de reforzar la seguridad en zonas turísticas y espacios de gran circulación.