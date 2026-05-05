La Justicia evalúa enviar a juicio oral al gendarme acusado de haber dejado al borde de la muerte a Pablo Grillo durante una marcha de jubilados, en un hecho que generó fuerte repercusión y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza en protestas sociales.

El episodio ocurrió durante una movilización, cuando el manifestante resultó gravemente herido tras la intervención de efectivos de Gendarmería. Según la investigación, el accionar del uniformado habría sido determinante en las lesiones que pusieron en riesgo la vida de la víctima.

De acuerdo a la causa, las pericias y testimonios reunidos sostienen la acusación contra el efectivo, lo que motivó el pedido de elevación a juicio por parte de la fiscalía. La imputación incluye lesiones gravísimas en el marco de un procedimiento de seguridad.

El caso se convirtió en un punto de debate público sobre los protocolos de actuación de las fuerzas en contextos de protesta, especialmente en manifestaciones de sectores vulnerables como jubilados.

La defensa del gendarme sostiene que actuó en cumplimiento de su deber y dentro de los protocolos vigentes, mientras que la querella insiste en que existió un uso excesivo de la fuerza.

La decisión final sobre la elevación a juicio quedará en manos del juez interviniente, quien deberá analizar si las pruebas reunidas son suficientes para avanzar a la etapa oral.

El caso de Pablo Grillo continúa generando repercusiones políticas y sociales, en un contexto de creciente sensibilidad por el accionar de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.