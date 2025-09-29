La impresionante cifra millonaria que se llevó Lady Gaga por aparecer 90 segundos en Merlina 2

La segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, “Merlina”, guardó una notable sorpresa para sus seguidores: la incorporación de la superestrella Lady Gaga. La aclamada cantante y actriz, de 39 años, apareció en el show interpretando al fantasma Rosaline Rotwood, una participación que, más allá de lo artístico, ha generado un revuelo financiero. Según un informe de Forbes, la intervención de la artista en el proyecto dirigido por Tim Burton le valió una cifra asombrosa.

La participación de Lady Gaga en el sexto episodio fue extremadamente breve, con apenas 90 segundos de tiempo en pantalla. Sin embargo, esta fugaz aparición la ha convertido, según la información de la revista, en la figura mejor pagada de toda la segunda entrega del programa. El pago de 13 millones de dólares por ese corto periodo de actuación subraya el peso y el impacto mediático de la cantante, incluso cuando su rol, si bien importante para el desarrollo de la trama, no es protagónico en términos de metraje.

La importancia de Rosaline Rotwood en la trama

El personaje de Rosaline Rotwood, el fantasma que encarnó Lady Gaga, aunque brevemente visto, juega un papel crucial en el desarrollo de la historia de la segunda temporada. Su figura es clave para la evolución de la narrativa, y su cameo fue un guiño a la conexión que existe entre la cantante y el universo gótico y singular de la serie.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Lady Gaga también dejó su huella musical en la producción. La artista es la responsable de “The Dead Dance”, una canción que acompaña los momentos finales de esta segunda parte. Aunque no se ha revelado si la cantante obtuvo ganancias adicionales por los derechos o la composición de este tema, su presencia se extiende más allá de la actuación.

Este suceso en la producción de Netflix destaca cómo figuras de la talla de Lady Gaga pueden capitalizar su imagen de una manera nunca antes vista en la televisión por streaming. El impacto de tener a una estrella global, aunque sea por segundos, demuestra la estrategia de las plataformas por generar contenido que se convierta en conversación global instantánea.