Hallaron el cuerpo de una mujer asfixiada entre sábanas y detuvieron a su ahijado

Un brutal crimen conmocionó a la provincia de Mendoza este fin de semana. El cuerpo sin vida de Silvia Susana Rodríguez (74) fue hallado el domingo en su vivienda del barrio privado Cerro de la Capilla, en la localidad de El Challao, departamento de Las Heras. La víctima fue encontrada desnuda y cubierta con una sábana, y la autopsia preliminar determinó que murió por asfixia.

Las autoridades detuvieron como principal sospechoso a su ahijado, Juan Manuel Ramírez, y a la pareja de este. Ambos se encontraban en la propiedad al momento del hallazgo y ofrecieron versiones contradictorias a la Policía.

La alerta vecinal y el descubrimiento

El operativo policial se inició tras la denuncia de una vecina, quien alertó a las autoridades al notar la ausencia de Rodríguez durante aproximadamente un mes, una situación que consideró atípica. Al acercarse a la casa, fue atendida por Ramírez, quien le dijo que la mujer no se encontraba, a pesar de que su automóvil estaba estacionado en la puerta.

Ante la sospecha, la vecina contactó al 911. Al llegar al lugar, los efectivos fueron recibidos por Ramírez, quien en un primer momento se identificó como hijo de la propietaria y aseguró que ella había viajado a Malargüe el viernes anterior.

La coartada que se desmoronó

La inconsistencia del relato motivó a los oficiales a inspeccionar la vivienda. En el interior, encontraron sobre una mesa cocaína y botellas de alcohol. Al acceder a una habitación cerrada con llave, descubrieron el cuerpo de Silvia Rodríguez sobre la cama.

Frente a la evidencia, Ramírez cambió su versión. Confesó entonces que la mujer había fallecido el viernes, y afirmó que su muerte ocurrió durante una discusión porque ella se oponía a una reunión en la casa. Según esta nueva declaración, un tercero, asistente a esa supuesta reunión, habría sido quien la asfixió.

Las autoridades desestimaron esta segunda coartada por las flagrantes contradicciones y los elementos hallados en la escena, considerándola un intento de eludir responsabilidades.

Los sospechosos y la investigación

Tanto Juan Manuel Ramírez como su pareja fueron detenidos de inmediato. Al consultar los antecedentes, la Policía descubrió que Ramírez tenía dos pedidos de captura vigentes y un prontuario por diversos delitos.

La causa, caratulada como homicidio agravado y potencial femicidio, quedó a cargo de la fiscal especializada Claudia Ríos. Se ordenaron pericias forenses exhaustivas para determinar la mecánica exacta del hecho y confirmar la autoría material.

Mientras los peritos de la Policía Científica trabajaban en el lugar, el hijo de la víctima se presentó en la vivienda e identificó la falta de varios objetos, lo que abre también la línea investigativa de un posible robo.