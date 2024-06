De acuerdo con los datos publicados el miércoles por el Indec, la industria manufacturera acumuló su 11° caída interanual consecutiva al derrumbarse un 16,6% en abril, respecto del mismo mes del año pasado. Si bien hubo una desaceleración respecto de la baja de marzo, se trató del segundo mayor declive desde mayo de 2020, cuando la economía estaba casi paralizada por la pandemia de Covid-19.

Según encuestas a empresarios industriales, el menor consumo interno fue el factor que más apareció como causante de esta crisis. También tuvieron impacto problemas en el acceso a insumos importados, como en el caso de la maquinaria agrícola o de la producción automotriz.

Publicidad

Pese a los preocupantes números, vale remarcar que el Índice de Producción Industrial (IPI) del Indec exhibió una mejora del 1,8% respecto de marzo, lo cual abre el debate respecto de si ya se llegó a un piso.

"Siempre que la economía en general y la industria en particular crezcan con respecto al mes anterior es un dato positivo", afirmó Tomás Canosa, economista de Fundar, aunque aclaró que hay que tomar con cautela este dato ya que no implica que los sectores industriales estén creciendo a la misma velocidad que venían cayendo.

Por su parte, Agostina Monti Salías, especialista en desarrollo productivo, no consideró que el rebote mensual haya sido significativo. "La industria venía cayendo muy fuerte y de repente este mes no le fue tan mal como el mes pasado. Antes estaban todas las actividades en rojo y ahora no, pero eso no quiere decir que esto nos lleve a un rebote en V", se explayó.

Rubros industriales

Pese a que registró una contracción anual por debajo del promedio (-9%), la producción de alimentos y bebidas fue la que explicó la mayor parte de la caída general en abril, dado que representa casi un cuarto del IPÍ. La principal incidencia negativa dentro de este rubro fue la fabricación de bebidas no alcohólicas, que se desplomó 27% contra abril de 2023.

Publicidad

Del resto de los rubros resaltaron las variaciones negativas en maquinaria y equipo (-29%), insumos para la construcción (-35,2%) e industrias metálicas básicas (-19,3%).

En cuanto a maquinaria y equipo, la pobre performance estuvo explicada principalmente por la crisis en la fabricación de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Respecto de los insumos para la construcción, o productos minerales no metálicos en términos formales, la dinámica estuvo estrechamente vinculada con el derrumbe del 37,2% que sufrió la actividad de la construcción en abril.

Asimismo, el mal dato de las industrias metálicas básicas respondió fundamentalmente a una caída de casi 27% en la industria siderúrgica.

Con estos magros números, en el primer cuatrimestre la producción industrial acumuló un desplome del 15,4% versus los primeros cuatro meses de 2023. La particularidad es que la crisis atraviesa de manera cruda a casi todos los rubros industriales; la refinación de petróleo es el único que muestra una baja mucho menor en términos relativos, salvado en parte por lo escindido que está el sector hidrocarburífero respecto de la actividad económica general.

Fuente: Ámbito