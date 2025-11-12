Lo que debía ser un momento de pura emoción en las grabaciones de MasterChef Celebrity se convirtió en un escándalo mayúsculo que Telefe intentaría borrar de la pantalla. La partida de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, del certamen desató un feroz cruce entre Wanda Nara y La Joaqui, que incluyó reproches directos sobre los supuestos mensajes que la empresaria le habría enviado al futbolista.

Según revelaron periodistas de espectáculos, la tensión explotó cuando Wanda Nara se acercó a Valentina para dedicarle palabras de apoyo por su decisión de dejar la competencia y regresar a Inglaterra junto a su hija. "Te entiendo. Pasé por lo tuyo. Dejar a la familia es difícil", habría comentado la conductora, haciendo referencia a su propia experiencia como esposa de jugador de fútbol.

Sin embargo, este intento de empatía fue el detonante. Desde el balcón, La Joaqui no se contuvo y lanzó una frase contundente que aludía directamente a los rumores de un supuesto affaire entre Wanda y Enzo Fernández. "Le tiró en cara los mensajes, porque los habría visto. Se los habría mostrado Valu Cervantes. Le molestó que Wanda se haga la buena", relató la periodista Paula Varela.

El clima se volvió insostenible en el estudio. La Joaqui habría increpado a Wanda con la frase: "Mi amiga es buena, pero no boluda", descolocando por completo a la conductora, quien no esperaba semejante reacción en un momento que debía ser sensible. La discusión habría escalado, obligando a intervenir a la producción, que inmediatamente cortó la grabación.

Aunque Valentina Cervantes desmintió que su partida estuviera relacionada con un conflicto con Wanda, el accionar de La Joaqui en el set expuso la interna. Tal fue el nivel de tensión, que el equipo de MasterChef Celebrity habría decidido editar y recortar por completo la escena para evitar que el escándalo salga al aire y preservar la imagen del ciclo.