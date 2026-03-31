La Selección argentina empata ante Zambia en la Bombonera, en lo que representa el último amistoso en el país antes del Mundial 2026. Con Lionel Messi desde el arranque, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta una nueva prueba tras la ajustada victoria frente a Mauritania.

El encuentro comenzó con ambos equipos ya instalados en el campo de juego, luego de una previa marcada por la expectativa del público local. Minutos antes del inicio, los planteles realizaron la entrada en calor en el estadio, en un clima que acompañó la presentación del seleccionado nacional.

En cuanto a las formaciones, Argentina salió con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en el mediocampo; mientras que Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada integraron el frente de ataque.

Por su parte, Zambia formó con William Mwanza; Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda y Obinno Chisala; Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa y Albert Kangwanda; Fashion Sakala y Kingston Mutandwa.

En la previa del partido también se confirmó que Gabriel Rojas, Tomás Palacios y Marcos Senesi quedaron fuera del banco de suplentes. Rojas había sumado minutos en el amistoso anterior, mientras que Senesi había sido titular frente a Mauritania.

El partido se disputa con el objetivo de ajustar detalles futbolísticos de cara a la próxima Copa del Mundo, en un contexto donde el cuerpo técnico busca consolidar el equipo y evaluar variantes en todas las líneas.