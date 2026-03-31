Un importante operativo policial se llevó adelante en el departamento Caucete, donde personal de la Comisaría 37ª realizó seis allanamientos en el marco de un expediente contravencional por maniobras peligrosas de motociclistas. Las medidas contaron con la intervención del Juzgado de Paz Letrado, a cargo de la jueza Luciana Salva, y se concretaron en distintos domicilios de Villa Etelvina, barrios cercanos y otras zonas del departamento, donde encontraron una variada cantidad de efectos de dudosa procedencia que fueron secuestrados.

Los objetos secuestrados serán sometidos a investigación para encontrar a sus dueños.

El procedimiento comenzó a las 8:42 en una vivienda ubicada en calle Corrientes al 306, donde los efectivos realizaron la requisa con testigos, aunque el resultado fue negativo en relación a los elementos buscados. Sin embargo, minutos después, en un domicilio de calle Corrientes al 300, los uniformados secuestraron una riñonera con siete envoltorios de sustancia blanca, dos envoltorios de marihuana y una planta de cannabis de aproximadamente 90 centímetros. Tras la intervención de Drogas Ilegales, cinco de los envoltorios dieron positivo para cocaína y los restantes para marihuana. En el lugar también secuestraron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas, herramientas tipo cortaplumas, baterías, un taladro inalámbrico y dos tablets.

Entre los elementos secuestrados hubo teléfonos celulares y tablets.

El operativo continuó en barrio San Roque, donde no hallaron elementos vinculados directamente a la causa principal, pero sí detectaron un envoltorio con un cogollo de marihuana de aproximadamente tres gramos, que fue secuestrado tras la intervención de personal especializado. En uno de los domicilios hallaron cogollos de marihuana fraccionados.

Posteriormente, en barrio Las Moritas, los efectivos secuestraron una motocicleta marca Gilera 150cc y detectaron envoltorios con sustancia blanca. Un joven de 20 años reconoció la propiedad de la droga, que tras el test correspondiente dio positivo para cocaína, con un total de 26 gramos fraccionados en varios envoltorios. El sujeto quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley 23.737 y también fue aprehendido en el marco del expediente contravencional.

Un joven de 20 años que quedó detenido por admitir tener envoltorios con cocaína.

Uno de los allanamientos más relevantes se concretó en Villa Independencia, donde los uniformados secuestraron seis tarros con cogollos de marihuana, 72 ramas en proceso de secado, hojas, semillas, una balanza digital, elementos para armado de cigarrillos y tres teléfonos celulares. El pesaje total de la sustancia vegetal alcanzó los 401 gramos, confirmados por personal de Drogas Ilegales.

También hubuo secuestro de marihuana y cigarrillos al parecer para la venta.

Finalmente, en el barrio Pie de Palo, la Policía secuestró dos motocicletas sin dominio ni documentación visible, presuntamente vinculadas a las maniobras investigadas. Además, durante el despliegue, los efectivos identificaron a un joven que registró un pedido de captura vigente desde 2024, quien fue notificado para regularizar su situación judicial.

En el procedimiento hubo secuestro de baterías de autos

Fuentes policiales indicaron que varios de los efectos secuestrados habían sido denunciados como robados días antes en una causa por hurto, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. La investigación continuó su curso y no descartaron nuevas medidas en el marco del expediente.