El juez Ariel Lijo dispuso nuevas medidas de prueba para esclarecer si hubo contrataciones entre organismos del Estado y empresas vinculadas a Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Angeletti, que se presenta como “coach ontológica”, fue denunciada por la diputada oficialista Marcela Pagano como beneficiara de contratos públicos asociados a la consultora “+Be” de la que es socia.

Lijo solicitó una copia de expedientes administrativos y documentación anexa vinculada a distintos procesos de contratación, a pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y a partir de la denuncia hecha por Pagano, quien llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza en 2023 y el año pasado rompió con el oficialismo para armar el monobloque Coherencia.

La denuncia de Pagano indica que Angeletti se benefició de contratos del Estado con firmas de las cuales ella es socia. Los contratos sobre los que investigará la causa están relacionados a la provisión de herramientas de comunicación directa y seguimiento; servicios de envío masivo de SMS; provisión de mensajería SMS; implementación y soporte técnico de herramientas Jira/Confluence; servicios de correos transaccionales; y la concesión de uso para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.

Las empresas que estarían detrás de estos contratos y relacionadas a la mujeres de Adorni, de acuerdo a los pedidos de información autorizados por Lijo a la Inspección General de Justicia (IGJ), son Area Tech S.A, ATX S.A., Movilgate S.R.L., Lugalu S.A., Equila S.R.L., Tsoft Informática S.A.S. y Tecnosofware S.A para analizar su composición y posibles vínculos.

En paralelo, se requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la propia Jefatura de Gabinete que conduce Adorni, un informe sobre los contratos del Estado con las empresas Datco S.A, National Shipping S.A. y Foggia Group S.A.

El objetivo de los pedidos de información es confirmar si la consultora +Be, de la que es socia Angeletti, podría estar vinculada a alguna de estas empresas contratistas públicas. Asimismo, la causa busca esclarecer si existe un entramado societario alrededor de la concesión del predio de Tecnópolis.

Pagano, tras la denuncia a la mujer de Adorni, publicó un duro mensaje esta tarde en las redes sociales contra sus ex compañeros: “Eligieron quedarse con los chorros, los obsecuentes, los aplaudidores del poder”, sentenció. La diputada apuntó contra Karina Milei --quien esta semana se mostró con Adorni-- y aseguró: “Fuimos muchos los que creímos que iba a terminar con la casta. Pero la envidiaban, querían ser parte ella”.

La esposa de Adorni ya es investigada en la causa que tiene al jefe de Gabinete imputado por enriquecimiento ilícito. Entre las propiedades que el funcionario compró durante su gestión se investiga una a nombre de su esposa en el country Indio Cuá.

No declaró esa vivienda ante la Oficina Anticorrupción, que debería haber sido incorporada en un anexo patrimonial sobre su esposa, y decidió corregir esa documentación una vez que se conoció públicamente su existencia.



