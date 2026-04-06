La línea de tiempo del caso Quiroga: desaparición, rastrillajes y el dato clave de la autopsia

La muerte del fotógrafo Alberto Oscar Quiroga, cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de búsqueda intensa, tiene ahora una primera respuesta científica. La autopsia practicada determinó que el hombre murió como consecuencia de un traumatismo de tórax cerrado con hemotórax bilateral, una lesión compatible con una caída y no con una agresión de terceros.

Ivan Grassi, el fiscal que confirmó los resultados de la autopsia. FOTO: DIARIO HUARPE

Lo que dijo el fiscal Grassi

El fiscal Iván Grassi fue el encargado de comunicar los resultados del estudio médico legal y fue enfático tanto en el contenido de las conclusiones como en el tono con el que pidió que la sociedad y los medios procesaran la información.

Leyendo textualmente el parte médico, Grassi explicó que Quiroga sufrió "un traumatismo de tórax cerrado con hemotórax bilateral", lo que en términos accesibles significa que se acumuló sangre libre en ambas cavidades pulmonares. Esa sangre impidió que los pulmones se expandieran normalmente durante la respiración, los dejó "contusos y colapsados" y derivó en una insuficiencia respiratoria que causó la muerte. La conclusión del informe es directa: las lesiones son "compatibles con traumatismo producto de una caída".

Para el fiscal, ese resultado es el dato central del momento. "Se descartaría con este informe de la autopsia que haya sido una muerte violenta", afirmó, aunque aclaró con cuidado que la investigación no está cerrada y que restan estudios complementarios por realizarse. Entre ellos, un análisis entomológico —estudio de larvas— que permitirá precisar el tiempo de muerte con mayor exactitud, considerando que el cuerpo llevaba entre cinco y seis días en el lugar cuando fue hallado. También están pendientes los estudios toxicológicos de laboratorio, que habitualmente demoran entre quince y veinte días.

Grassi cerró su intervención con una reflexión que apuntó directamente a la cobertura mediática del caso. "Creo que hay que ser prudentes todos a la hora de comunicar, para no potenciar y confundir y generar con la confusión dolor", dijo. Y añadió: "Acá hay una familia que ha perdido un ser querido". El pedido de responsabilidad estuvo dirigido a quienes, según el fiscal, contribuyeron a instalar hipótesis que hoy, a la luz de la ciencia, no tienen sustento.

El estado de los detenidos

Antes de que la autopsia arrojara sus resultados, la UFI genérica que investigaba la desaparición había detenido a tres personas de apellido Córdoba, changarines de la zona de La Chimbera. La vinculación que motivó su detención fue, según explicó la abogada defensora Cintia Ferre, haber compartido la misma fiesta de cumpleaños a la que asistió Quiroga en los días previos a su desaparición.

Cintia ferre abogada defensora. FOTO: DIARIO HUARPE

Sin embargo, la razón de fondo que impulsó las capturas fue más contundente que la simple coincidencia en una reunión social. El fiscal Adrián Riveros reveló en una entrevista con Radio Sarmiento que uno de los testigos declaró haber escuchado a los detenidos decir "lo matamos". Según Riveros, esa frase fue determinante para solicitar las detenciones. "Uno de los testigos hace mención de que ellos lo habían matado", confirmó el funcionario al explicar por qué se avanzó con las capturas de quienes habían estado con la víctima antes de su desaparición.

Ferre, por su parte, fue clara al delimitar el alcance de la conexión entre sus defendidos y el fotógrafo: no tenían ningún otro vínculo con Quiroga más allá de esa noche, no participaron en la organización del evento —son parientes de quienes lo hicieron— y, según le manifestaron a su abogada, Quiroga se había retirado de la fiesta tres horas antes que ellos. En cuanto a los celulares hallados enterrados en la vivienda de dos de los detenidos, Ferre dijo desconocer si tenían alguna relación con el teléfono del fallecido y aguardaba los resultados de las pericias informáticas.

Con la confirmación de que la muerte no fue violenta, la situación de los tres hermanos Córdoba se modificó sustancialmente. El propio fiscal Grassi aclaró que, desde el momento en que su unidad tomó intervención, no tienen personas detenidas en la causa. "Si hubieron personas detenidas en líneas investigativas de la UFI genérica, se encargarán dichos responsables de dejarlos en libertad", afirmó. No obstante, el testimonio que mencionó la presunta confesión permanece como un elemento de peso dentro del expediente, y será el conjunto de pruebas forenses, tecnológicas y testimoniales el que defina en última instancia la situación procesal de los sospechosos.

Cómo seguirá el caso

A pesar de que la hipótesis principal apunta a un accidente, Grassi subrayó que la investigación permanece abierta. Hay al menos dos líneas concretas que su equipo seguirá en los próximos días. La primera es el análisis de una cámara de seguridad en la zona donde fue hallado el cuerpo, que podría revelar si Quiroga ingresó al lugar solo o acompañado. La segunda son los estudios científicos pendientes, que podrían aportar precisiones sobre las circunstancias y el momento exacto de la muerte.

Las huellas relevadas en el terreno ofrecen, por ahora, una imagen parcial de lo ocurrido. La motocicleta que conducía Quiroga dejó rastros que recorren el campo hasta el punto donde fue encontrado su cuerpo. Según describió el fiscal, las huellas sugieren que la moto habría subido por un terraplén y luego habría intentado dar la vuelta trazando una especie de giro sobre sus propios rastros. No hay indicios de presencia de terceros en el lugar más allá de esas marcas.

En paralelo, la Justicia avanza con pericias sobre los teléfonos celulares de los detenidos, que podrían aportar evidencia relevante. Los estudios complementarios —entomológico y toxicológico— todavía tienen margen para introducir precisiones que ajusten el cuadro final.

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El sitio donde fue hallado. FOTO: DIARIO HUARPE