La Municipalidad de Chimbas inauguró la instalación de nuevo sistema de iluminación en tres barrios del departamento. Se trata de los complejos urbanos de Luz y Fuerza 3, Ferroviario y el Loteo Díaz. La intendenta Daniela Rodríguez dejó oficialmente en funcionamiento los equipamientos eléctricos de alumbrado público.

Ejecutados con fondos municipales, los trabajos incluyeron además de los 106 equipos LED de 150 watts, casi 4.000 m de cable preensamblado de 2x16, 12 luminarias ornamentales y un gabinete para comando de alumbrado público, entre otros.

Las obras de modernización del alumbrado público en el departamento forman parte de un plan integral de la gestión municipal para alcanzar el 100% de cobertura lumínica eficiente.

