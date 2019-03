En las PASO de este domingo el precandidato a intendente de la Capital por el espacio Con Vos estuvo recorriendo escuelas debido a que habían notado una faltante de los votos de su partido. En diálogo con DIARIO HUARPE habló sobre esta situación y también sobre algo que tuvieron en cuenta a la hora de armar listas, la paridad de género.

El precandidato ofició de fiscal en los comicios pero antes de ir a cumplir su labor recorrió algunos establecimientos educativos ya que notaron un problema con los votos: “Hemos tenido complicaciones en algunas escuelas donde no han llegado los votos del correo así que hemos tenido que ir reponiendo en varios lugares, son los grises que trae la elección”, dijo al respecto.

Otro de los temas que trató fue el de la paridad de género, es decir, una participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder, ya que su lista cumplió con ella.

“En nuestra lista hay paridad de género pero, como no está la ley en San Juan, la gente no comprende mucho lo que significa y la relevancia que tiene”, dijo al respecto. Sin embargo, destacó que “creo que poco a poco todas las personas van tomando conciencia porque no es poner a una mujer para que ocupe el lugar sino que la mujer ocupe el lugar porque se lo merece, le corresponde, está a la altura y tiene que tener los mismos derechos y beneficios que los hombres y eso no se respeta acá en San Juan, una provincia que dice ser ejemplo del país y sigue teniendo practicas del siglo pasado”, expresó.