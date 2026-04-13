La familia de Emir Barboza volvió a manifestarse en el barrio Valle Grande para reclamar justicia, luego de que la Justicia resolviera liberar a varios de los imputados por el crimen del niño, ocurrido en octubre de 2025 en Rawson. La medida generó fuerte malestar entre los allegados, quienes consideran que la causa sufrió un retroceso.

Ángela Barboza, madrina del menor, expresó la indignación de la familia ante la decisión judicial. “Queremos justicia por Emir”, afirmó a DIARIO HUARPE. En esa línea, cuestionó la resolución que permitió la liberación de los acusados y apuntó contra la actuación judicial. “Es una burla lo que ha hecho la señora jueza con nosotros”, sostuvo.

Además, insistió en la necesidad de que se revierta la medida. “Yo pido que la jueza los vuelva a meter otra vez presos todos”, expresó, y agregó: “Yo quiero que haya una perpetua para todos por igual, porque Emir no va a volver”.

La causa registró un giro reciente tras una audiencia en la que cuatro imputados recuperaron la libertad, mientras que otros tres quedaron bajo prisión domiciliaria por seis meses. La decisión se fundamentó en la falta de pruebas para determinar el rol de cada acusado y en el vencimiento de los plazos de prisión preventiva.

Denuncias de provocaciones

La madrina del niño también señaló situaciones que considera ofensivas para la familia tras el fallo. “Suben videos en Facebook, tomando cerveza, como una burla hacia nosotros”, relató. Según indicó, estas acciones profundizan el dolor en un contexto en el que aún no logran superar la pérdida.

“Emir de donde está no va a salir más, pero ellos siguen viviendo”, manifestó, al tiempo que reiteró el pedido de intervención judicial. “Yo pido que la señora jueza tome cartas en el asunto y los meta otra vez presos”, agregó.

Investigación sin responsables definidos

El crimen ocurrió en medio de un conflicto entre familias vecinas que escaló desde agresiones con piedras hasta disparos con armas de fuego. En ese contexto, el niño recibió un impacto en el pecho mientras se encontraba en el exterior de una vivienda y falleció antes de llegar al hospital.

Hasta el momento, no se logró determinar quién efectuó el disparo fatal, lo que se convirtió en uno de los principales obstáculos de la investigación. Esa falta de precisión fue clave para la resolución que permitió la liberación de varios imputados.

Sin embargo, tres de los acusados continúan vinculados a la causa bajo prisión domiciliaria, luego de que se detectaran restos de pólvora en sus manos, lo que los relaciona con el uso de armas durante el hecho.

Expectativa por la apelación

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que apelarán la decisión judicial con el objetivo de revertir las liberaciones. La familia, en tanto, mantiene la expectativa de que se modifique la medida.

“Queríamos tranquilidad cuando ellos estén presos”, señaló la madrina, quien también cuestionó que no se les haya informado previamente sobre la audiencia en la que se definió la situación de los imputados. Mientras tanto, el reclamo por justicia continúa y la causa sigue sin un autor material identificado.