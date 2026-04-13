Un instituto ofrece un curso de actualización en legislación minera

El Instituto Sagrado Corazón anunció la apertura de inscripciones para una nueva capacitación vinculada a la actualización de la legislación minera. La propuesta tiene una duración de dos meses y está orientada a brindar herramientas actualizadas para el desarrollo académico y profesional de los asistentes.

Las clases se dictarán en la sede del instituto, ubicada en Avenida España 309 norte, esquina Pedro Echagüe, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de formación especializada en un sector clave para la economía provincial como es la actividad minera, que en los últimos años ha experimentado importantes cambios normativos.

El curso está pensado tanto para estudiantes avanzados, profesionales y técnicos del sector como para aquellas personas interesadas en incursionar en el ámbito minero con un conocimiento sólido del marco legal vigente. A lo largo de dos meses, los participantes podrán adquirir herramientas que les permitan desempeñarse con mayor solvencia en un entorno productivo que requiere cada vez más de recursos humanos capacitados.

Los interesados en obtener mayor información sobre los contenidos del programa, aranceles, modalidad de cursado y requisitos de inscripción pueden comunicarse a través de mensaje directo en redes sociales o vía WhatsApp al teléfono 2645416205.