Maxi López confesó toda la verdad tras ser acusado de estafa en Suiza

El paso de Maxi López por el FC Paradiso generó un fuerte cruce de versiones en Puro Show debido a graves acusaciones. La panelista Fernanda Iglesias cuestionó la postura del ex delantero y señaló que "Yo no sé si el pibe es caradura o si dice una cosa en Suiza y viene acá y dice otra". Según la información presentada, López habría mantenido encuentros con autoridades del club prometiendo pagos de palabra.

La periodista detalló que existiría una deuda superior a los 400 mil euros con su ex socio y añadió que "Maxi y Schelotto son íntimos amigos hace 15 años, me dijeron que está destrozado y no puede creer que Maxi lo haya cag*do de esta manera".

Por su parte, López rechazó los señalamientos y afirmó que "Yo no tengo deudas con nadie, me desvinculé en octubre del año pasado. No quería formar más parte de ese proyecto porque quiero vivir en tranquilidad".

El ex deportista explicó que lo contactaron en diversas ocasiones para retomar el proyecto pero que ya está enfocado en otros asuntos. Al referirse a las críticas, manifestó que "Cualquier negocio puede salir bien o mal… hoy me hace bien y feliz estar acá, disfrutando de mis hijos y de mi familia". También minimizó los trascendidos al declarar que "Se dijeron muchas cosas de mí durante muchos años que no son fundamentadas. Cuando se dicen mentiras no salgo a contrastar".

Iglesias reaccionó con dureza a estos dichos y sostuvo que "Le va a crecer la nariz a Maxi López, dice que está todo bien y es mentira. En Suiza te odian, Maxi López. Los dejaste clavados con 480 mil euros sin pagar y te fuiste".

La comunicadora también mencionó problemas con las redes sociales del equipo y presuntas irregularidades con futbolistas al decir que "No tengo muchas pruebas pero parece que no los tendrían en un muy buen estado socioeconómico". Finalmente, citó el caso de una madre que debió retirar a su hijo de Europa y concluyó que "No puedo creer que Maxi sea tan caradura".