Un impactante robo se registró en una sucursal de Western Union en Villa Krause, departamento de Rawson, donde delincuentes se llevaron cerca de 10 millones de pesos en efectivo. El hecho ocurrió entre las 4 y las 5 de la madrugada y es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El fiscal Leonardo Villalba confirmó a DIARIO HUARPE que el dinero sustraído era en moneda nacional. “Había divisas extranjeras también y no fueron objeto del robo”, detalló.

Dos o tres sospechosos en la mira

A partir de las primeras pericias, se investiga la participación de más de una persona. “Lo que se ha visto en las cámaras es que serían entre dos y tres personas”, indicó el fiscal.

Las imágenes de seguridad del local y de viviendas cercanas ya fueron incorporadas a la causa para avanzar en la identificación de los autores.

Según la reconstrucción inicial, los delincuentes ingresaron por un sector lateral del inmueble. El comercio está ubicado en la zona de calle Mendoza y Calvento.

Villalba explicó que el hecho fue detectado tras una alerta. “Se habría cometido entre las 4 y las 5 de la mañana, cuando ya había una alarma en el teléfono”, señaló.

Se llevaron pesos y dejaron dólares y euros

Uno de los datos más llamativos del caso es que los ladrones solo se llevaron el dinero en pesos. “El dinero estaba separado en dos cajas y se llevaron la plata argentina”, precisó.

En el lugar había también moneda extranjera, que no fue sustraída. Según los primeros datos, había dólares, euros y reales, aunque aún no se pudo determinar el monto exacto.

Desde la fiscalía trabajan junto a la Brigada de Investigaciones para analizar el material fílmico y establecer la identidad de los sospechosos. “Se hará un trabajo de comparación de imágenes para poder identificar a las personas que cometieron el delito”, explicó Villalba.

Mientras tanto, continúan las tareas investigativas para esclarecer el hecho y recuperar el dinero sustraído.