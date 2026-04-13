La fuerte revelación de Daniela Celis que complicó a Thiago Medina

La reciente separación entre Daniela Celis y Thiago Medina generó una ola de especulaciones y preguntas en redes sociales. A pesar de los rumores, ambos mostraron que, más allá del fin de su relación sentimental, su vínculo persiste a través de la familia que formaron junto. En medio de una fuerte exposición mediática, la influencer decidió aclarar la situación y explicar cómo es hoy su relación con el padre de sus hijas.

La influencer eligió responder abiertamente a sus seguidores desde sus historias de Instagram. Allí, enfrentó directamente la pregunta central que circulaba sobre si el distanciamiento se debía a terceros en discordia. "No es verdad. Con Thiago estamos separados hace meses. Quizás entiendo que muchos querían que esta historia termine de otra manera, pero somos humanos que le hacemos caso a nuestros sentimientos y no a la presión social", sentenció la joven para desactivar las versiones de infidelidad.

En su descargo, remarcó que el proceso fue personal y consensuado. "Yo tengo la conciencia tranquila, di todo de mí", expresó, señalando además que su principal deseo es el bienestar de su expareja. Al mismo tiempo, cruzó las declaraciones de Nick Sícaro, quien había afirmado recientemente: "Nos estamos conociendo. Ayer nos vimos por segunda vez y siento que hay una tensión y una muy buena conexión, pero por ahora tranqui". El ex Gran Hermano incluso había insistido con que "todo puede ser. Yo estoy soltero, ella dijo que está soltera también, así que si los dos estamos solteros, todo puede pasar".

Ante estas versiones, Celis fue tajante al desmentir el vínculo con el youtuber. "¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos. Lo único que pasó fue acá en el stream que jodimos dos veces y nada más", aclaró para frenar la especulación de que había dejado al padre de sus hijas por otra persona.

Finalmente, pidió respeto por el futuro afectivo de ambos. "Lo único es que si el día de mañana nos vean con alguien nos apoyen y no nos quieran generar conflictos", solicitó. Sobre la crianza compartida, citó las palabras de Thiago para reforzar la unidad familiar: "Ahora, los dos somos libres de poder estar bien. (Eso no significa que dejemos de ser padres, que nos vean juntos, tenemos 2 hijas en común que vamos a criar toda la vida)". Para cerrar, la joven reafirmó su postura sobre los sentimientos por encima de las expectativas ajenas: "Somos familia, y solo deseo su bien para él" y concluyó con un contundente "Y no, no estoy con nadie".