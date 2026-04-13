El audio que vincula fondos del recital del Movistar Arena de Milei con Andis

La difusión de un audio reavivó la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abrió un nuevo frente de análisis sobre el financiamiento de un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

El registro, incorporado a la pesquisa, menciona un aporte cercano a los US$70.000 atribuido a empresarios vinculados al sector farmacéutico para cubrir gastos del evento donde el mandatario presentó un libro y participó de un show musical.

El dato adquiere relevancia porque los mismos actores aparecen relacionados con firmas proveedoras del Estado que se encuentran bajo investigación judicial. La causa analiza posibles retornos y sobreprecios en la compra de insumos médicos dentro de la Andis.

La investigación se inició a partir de audios atribuidos a exfuncionarios del organismo, en los que se describía un presunto esquema de sobornos vinculado a la adjudicación de contratos, con pagos indebidos asociados a la facturación.

Avances judiciales y nuevas medidas

En paralelo, el expediente avanzó con nuevas diligencias. La fiscalía solicitó el llamado a indagatoria para más de 20 empresarios y exfuncionarios, entre ellos Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que se habrían direccionado compras de insumos médicos de alto costo para favorecer a determinados proveedores.

El volumen de las operaciones bajo sospecha es significativo. La fiscalía estima erogaciones por más de 75.000 millones de pesos en un entramado que involucraría a más de 30 empresas.

Entre los productos investigados se incluyen prótesis, implantes cocleares, insumos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, destinados a pacientes en situación de vulnerabilidad a través del Programa Incluir Salud.