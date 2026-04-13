Donald Trump endureció su postura tras el colapso de las conversaciones de paz en Pakistán y confirmó el inicio de un despliegue sobre las costas de Irán. La medida, que rige desde las 10:00 A.M. ET de este lunes, implica una vigilancia total sobre los movimientos portuarios en la región.

El mandatario estadounidense fue tajante sobre las consecuencias de cualquier provocación en la zona al afirmar que “Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”.

El presidente vinculó esta estrategia con los procedimientos ejecutados previamente en misiones contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico. En ese sentido, Trump aseguró que sus fuerzas utilizarán “el mismo sistema de eliminación” empleado “contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”.

Además, el líder republicano sostuvo que el resto de la flota iraní fue “completamente aniquilada” y enfatizó sobre el nuevo operativo que “Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 A.M. ET. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Desde el Mando Central de EE.UU. detallaron que la restricción se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que intenten operar en puertos iraníes dentro del Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. No obstante, se aclaró que el tránsito por el estrecho seguirá permitido para aquellas embarcaciones que no tengan como origen o destino el territorio de Irán.

Según el presidente, la decisión de avanzar con el cerco responde a la postura de Teherán de no declinar sus planes nucleares, motivo por el cual las negociaciones del fin de semana no prosperaron.

La respuesta desde Irán no se hizo esperar ante lo que calificaron como un acto de piratería ilegal. El presidente del parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, envió una advertencia directa hacia Washington al manifestar que “Si luchas, lucharemos”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní señalaron que cualquier aproximación militar será vista como una ruptura del alto el fuego y que, ante amenazas a su seguridad, ningún puerto del Golfo Pérsico estará a salvo.