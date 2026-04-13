El fiscal Francisco Nicolia advirtió que la decisión de la jueza Mabel Moya de liberar a cuatro de los siete imputados por el homicidio del menor Emir Barboza, ocurrido en el barrio Valle Grande de Rawson, compromete seriamente el avance de la causa. "Se pone en riesgo la investigación", sostuvo el magistrado, quien anunció que presentará una impugnación en los próximos tres días.

La audiencia se celebró el viernes pasado, cuando estaba próximo a vencer el plazo de la prisión preventiva de los detenidos. La fiscalía solicitó una prórroga de seis meses, argumentando que resta una parte sustancial de la investigación. Sin embargo, la jueza entendió que la medida no correspondía para todos los imputados y dispuso la libertad de cuatro de ellos, manteniendo el arresto domiciliario únicamente para tres.

Rastros de pólvora y testigos clave

Nicolia explicó que los tres imputados que permanecen con arresto domiciliario son precisamente aquellos en quienes los peritajes arrojaron resultados positivos: tenían restos de pólvora, vinculados a disparos de arma de fuego, tanto en sus prendas de vestir como en sus manos. Los otros cuatro no registraron ese resultado.

No obstante, el fiscal subrayó que varios testimonios señalan también a los liberados como activos participantes de los disparos. Además, algunos testigos indicaron que la vestimenta que llevaban al momento de la detención no era la misma que usaban durante el hecho, lo que —según Nicolia— sugiere que pudieron haberse lavado las manos para eliminar rastros.

"Todos fueron detenidos momentos después del hecho. Todos estaban en el lugar de donde venían los disparos", remarcó el fiscal.

El peligro de los testigos

El principal argumento que sostuvo la fiscalía para pedir la prórroga tiene que ver con la integridad del proceso. Según Nicolia, restan declarar numerosos vecinos del barrio que conocen a los imputados de manera personal. Con estos últimos en libertad, el riesgo de que los testigos se muestren reacios a comparecer crece de forma considerable.

"Ojalá que no suceda, pero tal vez estos testigos ahora estén más reacios a venir a declarar", alertó el magistrado, y remarcó que ese fue precisamente el fundamento central de su pedido de prórroga.

La impugnación y la defensa del trabajo fiscal

Ante cuestionamientos sobre si la jueza consideró insuficientes los argumentos presentados por la fiscalía, Nicolia fue contundente. Recordó que en la audiencia de formalización ya se había establecido con claridad la participación de todos los imputados y la existencia de una coautoría funcional —concepto trabajado por el doctor Grassi—, que implica el dominio colectivo sobre el hecho.

"Esta audiencia tenía otro objeto, que era la prórroga. Yo hice hincapié en que los elementos de convicción que la jueza tomó para su primera resolución fueron totalmente corroborados con los nuevos elementos. La situación de los imputados se agravaba", explicó.

El fiscal aclaró que no es su rol pronunciarse sobre si la magistrada incurrió en contradicciones respecto de su resolución inicial, aunque sí fue explícito al señalar que no comparte sus fundamentos.

La familia de Emir y el malestar en el barrio

La resolución judicial generó un fuerte malestar en el entorno de la víctima. Según trascendió, hubo una manifestación en el barrio tras conocerse la noticia. Este lunes, familiares de Emir se presentaron ante el fiscal para pedir explicaciones.

Nicolia aseguró que los atendió personalmente y les transmitió su compromiso con la resolución de la causa. "Siempre los atiendo y les doy las explicaciones desde el punto que me corresponde", indicó.

Consultado sobre por qué no se habían brindado explicaciones de manera inmediata el viernes, el fiscal sostuvo que actúa en función de la presencia de las partes: "Hoy se hicieron presentes y hablé con ellos".

En paralelo, la causa cuenta con otro imputado, Uriel Rodríguez, quien declaró con su abogado defensor y reconoció haber estado en el lugar al momento del hecho. Su prisión preventiva todavía tiene plazo vigente, por lo que por ahora no se evalúa una prórroga para su situación.

La Oficina Judicial definirá en los próximos días la fecha y los magistrados que intervendrán para resolver la impugnación presentada por fiscalía.